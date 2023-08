Gastbeitrag Zurück in die Zukunft – das Neubad als Zukunftslabor Vor 10 Jahren nahm das Kulturzentrum Neubad seinen Betrieb auf. Seine Vorgeschichte reicht bis in die 80er-Jahre zurück. Aurel Jörg hat die Zwischennutzung damals mit initiiert. Er sieht drei Zukunftsszenarien für das Haus.

Die damaligen Vorstandsmitglieder Aurel Jörg (links) und Erich Brechbühl kurz vor der Eröffnung des Neubads im September 2013. Bild: Dominik Wunderli

Begonnen hatte alles an einem Abend im Frühling 2012. Eine Gruppe Menschen diskutierte über die Ausschreibung «Zwischennutzung Hallenbad Biregg», die die Stadt Luzern veröffentlicht hatte. Was da ausgeschrieben wurde, klang surreal: Für eine jährliche Miete von 100’000 Franken könne das ehemalige Hallenbad an der Bireggstrasse für vier Jahre genutzt werden. Skeptisch und euphorisch war die Stimmung: «100’000 Stutz pro Jahr – nie im Leben ist dies zu schaffen. Träumen die?», ertönte es lautstark, «wir sind doch keine Lückenbüsser», aber auch «eine einmalige Chance!» und «denen zeigen wir’s!»

Aurel Jörg. Bild: zvg

An diesem denkwürdigen Abend waren viele vom jahrelangen Kampf um Freiraum zermürbt und ernüchtert. Fünf Jahre zuvor, 2007, wurde das Kulturzentrum Boa am Geissensteinring dichtgemacht. Ein Jahr später der Südpol als vermeintlicher Ersatz für die Boa eröffnet. Das Haus in Kriens litt seit dem ersten Tag an den Umständen seiner Entstehung: Für viele war es immer ein aufgezwungenes Haus – keines, das selbst gestaltet und verwaltet wurde. So kam es, dass die Gruppierung «Aktion Freiraum» im Vorfeld der Eröffnung des Südpols zu einem unbewilligten Strassenfest aufrief. Die Antwort der Polizei war rabiat: Rund 245 Personen wurden im Vögeligärtli eingekesselt und in die Zivilschutzanlage des Sonnenbergs abtransportiert. Dieses Ereignis prägte und politisierte einen grossen Teil der Stadtluzerner Kulturakteure nachhaltig. Viel Geschirr war zerbrochen, der Unmut in der Luzerner Kulturszene wuchs.

Dies war die Stunde von Rosie Bitterli, Chefin Kultur und Sport der Stadt Luzern. Sie lernte offenbar von ihrem ehemaligen Chef, dem früheren Stadtpräsidenten Franz Kurzmeyer. Ihm gelang in den 1980er-Jahren ein gewiefter Schachzug, als er der sogenannten alternativen Szene die Boa zur Nutzung anbot und auch die Schüür nutzbar machte. Als Liberaler von altem Schrot und Korn vertrat Kurzmeyer ein freiheitliches Credo: «Lasst viele Blumen blühen!» Der Druck flaute ab und Unruhen wie in anderen Schweizer Städten blieben aus.

Das Neubad war bis 2012 das städtische Hallenbad. Bild: zvg

Jahre später drohte Ödnis, nicht blühende Blumen: Boa geschlossen, misslungene Konzeption des Südpols und die Aussicht, dass bald auch das ehemalige Frigorex-Areal, wo verschiedene kulturelle Nutzungen stattfanden, weichen musste. Wichtige Akteure aus der Kultur verfügten nicht mehr über den nötigen Raum. Vermutlich überzeugte in dieser Gemengelage Rosie Bitterli den damaligen Baudirektor, Kurt Bieder, das Hallenbad zur Zwischennutzung auszuschreiben. Denn es drohte ein langjähriger Leerstand mitten in der Stadt – bei ungelöster Kulturraum-Situation. Die Stadtregierung fürchtete Besetzungen. So schusterte die Verwaltung flugs eine Ausschreibung, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Kulturraum-Diskussion abkühlen, Leerstand verhindern.

Die Ausschreibung war von Beginn an defensiv: Das Kulturhaus wurde in der Verwaltung lange wie eine Position im Immobilienportfolio behandelt. Dabei ist das Neubad seit Beginn ein kulturelles Vorzeigeprojekt und trotzdem scheint es noch heute mehr geduldet als gefördert: So läuft der Vertrag zwischen Stadt und Neubad Ende Jahr aus – ja, genau, in vier Monaten. Stellen Sie sich vor, das KKL müsste mit einem solchen Planungshorizont arbeiten. Notwendig sind ein deutliches Bekenntnis zum wirkungsvollsten Kulturprojekt in Luzern der letzten 15 Jahre und klare Rahmenbedingungen: Das Neubad gehört zu Luzern wie das KKL.

Es geht nicht darum, Kulturinstitutionen gegeneinander auszuspielen. Fakt ist, dass sich mit dem 10-Jahr-Jubiläum des Neubads Chancen eröffnen. Konkret bedeutet dies, dass der Verein Neubad das Jubiläum zum Anlass nimmt, die eigene Zukunft klar zu formulieren. Meines Erachtens stehen drei Szenarien im Vordergrund. Erstens, falls es Politik und Verwaltung auf absehbare Zeit nicht schaffen, die nötigen Rahmenbedingungen für das Neubad zu erstellen, ist das Projekt abzubrechen: Der Betreiberverein soll das Haus zurückgeben und sich aus der Verantwortung nehmen. Dies ist das unergiebigste Szenario, weil damit Wissen und Kulturraum zerstört würde. Ein weiteres Szenario, wie unlängst in dieser Zeitung angedeutet, wäre ein Ersatz des Neubads in der künftigen Überbauung Kleinmatt. Auf den ersten Blick klingt diese Option verlockend – aber bei näherer Betrachtung droht eine ähnliche Problematik wie beim Südpol: eine Gebäudehülle, die auf dem Papier funktioniert, im richtigen Leben aber blutleer und überkonstruiert wirkt. Der Charme des Neubads besteht darin, dass sich alle Beteiligten das Haus immer wieder von neuem und auf vielfältige Weise aneignen. So bleibt das Neubad lebendig und maximal offen. Diese Positionierung ergänzt die anderen Kulturbetriebe.

Einmalige Kulisse: ein Konzert auf dem Boden des Tiefschwimm-Becken. Bild: zvg

So bleibt nur noch ein drittes mögliches Szenario: das bestehende Hallenbad und die Anlagen minimal in Stand stellen und dem Verein bei der Realisierung die nötige Freiheit gewähren. Dies aktiviert den Gestaltungswillen des Vereins und die Identifikation mit dem Haus. Für eine moderate Sanierung sprechen sich auch Angelika Juppien und Harry van der Meijs aus, die beiden Architekten verantworteten den Umbau vom Hallenbad zum Neubad.

Seit zwanzig Jahren verändert sich die Art und Weise, wie wir Kultur geniessen, rasant. Die Pandemie hat diesen Trend noch beschleunigt: ein wenig von dem, ein bisschen von diesem. Abos oder gar Treue waren gestern. Etwas plakativ: Früher gab es Hoch- und Alltags-Kultur – heute gibt es Anregendes und Seichtes. Dabei finden wir Anregung sowohl im KKL wie auch im Südpol, dem Luzerner Theater oder im Neubad. Es ist an der Zeit, die Kulturförderung noch stärker auf dieses Verhalten auszurichten. Insbesondere der kulturelle Mittelbau, Institutionen wie das Kleintheater oder das Comic-Festival Fumetto verdienen es, dass sich die Politik deutlich zu ihnen bekennt. An solchen Orten finden die meisten Menschen in Luzern ihre kulturelle Anregung.