Stadt Luzern Zustupf von 180 Franken pro Person: Stadtluzerner Bevölkerung muss bis Ende Jahr warten Das Stadtparlament hat ein Krisengeld für alle Einwohnerinnen und Einwohner beschlossen. Die Auszahlung zieht sich aber in die Länge.

Zuerst Corona, dann die explodierenden Energiepreise: Die Bevölkerung soll finanziell entlastet werden, finden SP und Grüne in der Stadt Luzern. Mittels Motion forderten sie, dass sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner einen einmaligen Zustupf von 180 Franken erhalten. Dies vor allem auch als Beitrag zu den steigenden Mietnebenkosten.

Sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner von Luzern sollen Geld erhalten. Symbolbild: Keystone

Im vergangenen Oktober wurde die Motion im Stadtparlament überwiesen. Geld geflossen ist bis jetzt aber keines. Der Stadtrat will nun zuerst einen Bericht und Antrag ausarbeiten, in dem die Modalitäten der Auszahlung an die Bevölkerung geregelt werden. Der Bericht soll im Sommer vorliegen, danach muss das Parlament nochmals darüber befinden – und falls das Referendum ergriffen wird, auch das Volk. Der Stadtrat hofft aber, dass er das Krisengeld noch in diesem Jahr an die Bevölkerung auszahlen kann, wie er schreibt.

Profitieren von den 180 Franken sollen sämtliche in der Stadt Luzern wohnhaften Personen – unabhängig von ihrem Alter oder Aufenthaltsstatus. (rk)