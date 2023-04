Stadt Luzern Zwei Autos kollidieren in Reussbühl – Polizei sucht Zeugen Am Sonntag ereignete sich auf der Reussbühlbrücke in der Stadt Luzern eine Kollision zwischen zwei Autos. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Ostersonntag, dem 9. April, ereignete sich in der Stadt Luzern im Ortsteil Reussbühl eine Kollision zwischen zwei Autos. Um halb zwei Uhr Nachmittags war eine Frau mit ihrem Auto auf der Reussbühlstrasse Richtung Seetalplatz unterwegs, als gleichzeitig ein Autofahrer von der Reusszopfbrücke her in Richtung Reussbühlbrücke fuhr. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, kollidierten die beiden Fahrzeuge auf der Reussbühlbrücke.

Beim Unfall verletzte sich die Autofahrerin und musste ins Spital gebracht werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 35'000 Franken. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere interessiert der Stand der Ampel zum Kollisionszeitpunkt. Personen, welche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (mha)