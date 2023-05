Stadt Luzern Zwei Männer und eine Frau: Polizei nimmt Taschendiebe fest Die mutmasslichen Täter sollen eine Handtasche gestohlen und danach Geld abgehoben haben.

In der Luzerner Neustadt hat die Polizei zwei Männer und eine Frau festgenommen. Sie werden verdächtigt, eine Handtasche gestohlen und anschliessend mit Bankkarten Bargeld abgehoben zu haben.

Die Tat ereignete sich am 12. Mai, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Passantinnen beobachteten, wie eine Handtasche in einem Abfallkübel in der Neustadt entsorgt wurde. Dank guten Angaben konnte die Polizei zwei Rumänen im Alter von 21 und 22 Jahren festnehmen. Im Zuge der Fahndung konnte eine dritte Person festgenommen werden. Es handelt sich um eine 53-jährige Rumänin.

Die geklauten Bankkarten und mehrere hundert Franken Bargeld konnten sichergestellt werden, heisst es weiter. Die Staatsanwaltschaft Luzern hat eine Untersuchung eröffnet. (cgl)