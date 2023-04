Stadt Luzern Zwei Rosskastanien am Schweizerhofquai gefällt – ein neuer Baum gesetzt Aufwendige Untersuchungen bei 13 Bäumen zeigen: Zwei Rosskastanien sind ein Risiko. Sie kamen am Donnerstag weg. Zudem wurde bereits ein neuer Baum eingepflanzt.

Die Stadt Luzern hat die beiden instabilen Bäume am Schweizerhofquai am Donnerstag gefällt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 6. 4. 2023)

Anfangs Januar 2023 ist am Schweizerhofquai eine Rosskastanie umgestürzt. Grund dafür war eine durch Pilzbefall entstandene Fäule im Wurzelbereich und am Stamm des Baumes. Weil solche Schäden von aussen schwer zu erkennen sind, hat die Stadt Luzern anschliessend die Standfestigkeit von 13 ausgesuchten Bäume prüfen lassen. Zwei Bäume mussten weg, sie wurden am Donnerstagmorgen gefällt.

Einer der Bäume sei zu wenig standfest gewesen, vermutlich wegen eines Pilzbefalls im Wurzelbereich. Der andere Baum sei wegen eines Stammschadens instabil gewesen. Eine unmittelbare Gefahr für die Passanten bestehe nicht. Ein neuer Baum wurde bereits gesetzt.

Hier wurde bereits ein neuer Baum gepflanzt. Bild: Martin Messmer (Luzern, 6. 4. 2023)

Die Stadt Luzern teilt mit, dass die Rosskastanien jährlich kontrolliert werden. Eine genauere Überprüfung wie nach dem Vorfall im Januar sei mit grösserem Aufwand verbunden. Bei Unsicherheiten sollen die Tests erneut angewandt werden.

Bei den Baumuntersuchungen wurde teilweise mit einer Kraft von bis zu 1300 Kilogramm an den Bäumen gezogen, um zu beobachten, wie sich Stamm und Wurzeln verformen. So konnte die Dehnung und die Neigung des Baumes mittels Sensoren exakt gemessen werden. (luz)