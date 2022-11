Stadt Luzern Zwei Unfälle im Abendverkehr fordern zwei Verletzte In der Stadt Luzern ereigneten sich am Donnerstagabend zwei Verkehrsunfälle. Eine Motorradfahrerin und eine E-Bike-Fahrerin mussten verletzt ins Spital gebracht werden.

Am Donnerstagabend ereigneten sich in der Stadt Luzern zwei Verkehrsunfälle, bei welchen zwei Personen verletzt wurden: Kurz nach 17 Uhr verletzte sich eine Motorradfahrerin bei einer Auffahrkollision auf der Haldenstrasse – sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Nur rund eine Viertelstunde später ereignete sich ein weiterer Unfall. Auf der Horwerstrasse in der Stadt Luzern kollidierte eine E-Bike-Fahrerin mit einem Auto. Die Velofahrerin verletzte sich beim Sturz, sie wurde ebenfalls vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die beiden Verkehrsunfälle führten zu Rückstau im Abendverkehr, wie die Luzerner Polizei weiter schreibt. (pl)