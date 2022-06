Volksfest 51'000 Menschen in Feierlaune – das war das Stadtfest Luzern Das erste Stadtfest Luzern ist Geschichte: Rund 51'000 Besucherinnen und Besucher feierten auf den Strassen und Gassen Luzerns – 600 Helferinnen und Helfer waren mit dabei. Das Organisationskomitee zieht eine positive erste Bilanz.

Die Stadt Luzern in Feierlaune: Rund 51'000 Personen besuchten das Stadtfest Luzern. Bild Philipp Schmidli (Luzern, 25. Juni 2022)

Während zwei Tagen wurde in der Stadt Luzern gefeiert, getanzt und genossen: Insgesamt fanden rund 51'000 Besucherinnen und Besucher den Weg an das Stadtfest Luzern – 5'000 bei der Eröffnung am Freitagabend und 45'000 am Samstag. Das sonnige Wetter sorgte dafür, dass am Samstag viele Feiernde bereits vor dem Mittag ans Stadtfest kamen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Organisationskomitee ziehe eine positive erste Bilanz. Das Ziel, die Luzerner Bevölkerung im kleineren und bescheideneren Rahmen zusammenzubringen, sei erreicht worden. Wie das Stadtfest Luzern in der Mitteilung weiter schreibt, gab es auch organisatorische Herausforderungen: So würden etwa die längeren Wartezeiten oder die Logistik aufgenommen und nachbearbeitet.

Mehr als 600 Personen aus der Region waren bei der ersten Austragung des Stadtfestes Luzern als Helferinnen und Helfer mit dabei. Das nächste Stadtfest Luzern findet am Freitag, 23. Juni und Samstag, 24. Juni 2023 statt. (pl)

