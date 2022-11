128 Bäume müssen in der Stadt Luzern gefällt werden – ist der Klimawandel schuld?

Diesen Winter müssen in der Stadt Luzern 128 Allee- und Parkbäume gefällt werden. Sie sind am Absterben oder derart von Pilzen befallen, dass sie abbrechen könnten und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. In der Zukunft könnte dies vermehrt vorkommen.