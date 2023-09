Stadt Luzern Luzerner SP geht mit Melanie Setz und Beat Züsli in die Stadtratswahlen Die Luzerner SP will mit der Kantonsrätin Melanie Setz einen zweiten Sitz im Stadtrat.

Melanie Setz Bild zvg

Am 28. April 2024 wird der Luzerner Stadtrat neu gewählt. Die SP will mit der Kantonsrätin Melanie Setz einen zweiten Sitz im Stadtrat besetzen. «Ich will unsere Stadt mitgestalten und mich mit ganzer Kraft für die Luzernerinnen und Luzerner einsetzen», sagt Melanie Setz. Sie sei bereit für diese Aufgabe und freue sich auf den kommenden Wahlkampf, ist einer Medienmitteilung der SP Stadt Luzern zu entnehmen.

Politische Schwerpunkte von Melanie Setz sind die Förderung der Gleichstellung und eine menschen- und klimafreundliche Stadtentwicklung. Nachhaltige Mobilität und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum soll noch stärkere Priorität erhalten. Gute Arbeitsbedingungen und Mitsprache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung und in den stadteigenen Betrieben sind für Setz essenziell für den Erfolg der Stadt Luzern, heisst es in der Medienmitteilung der SP Stadt Luzern.

Auch Yannick Gauch, Präsident der SP Stadt Luzern freut sich: «Mit Melanie Setz haben wir eine bestens qualifizierte und profilierte Kandidatin für den Stadtrat. Der Anspruch auf zwei Stadtratsitze ist mit einem Wähler:innenanteil von fast 30 Prozent und als stärkste Partei legitim», so Gauch weiter.

Melanie Setz ist 43 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Sie ist Kauffrau und Pflegefachfrau und leitet heute die Klinikadministration der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Luzerner Kantonsspital. Sie präsidiert seit 2021 die Gewerkschaft VPOD Luzern und vertritt seit 2018 die SP im Kantonsrat. Von 2011 bis 2014 war sie Mitglied des Grossen Stadtrates. Sie ist Beirätin der Fanarbeit Luzern, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins «Die Pension» und in weiteren Vereinen und Organisationen aktiv.

Seit diesem Sommer lebt Melanie Setz wieder in Luzern, zuvor wohnte sie während einigen Jahren in Emmenbrücke, aufgewachsen ist sie in Inwil. Sie hat in der Vergangenheit im Luzerner Stadtparlament politisiert und ist Luzern stets eng verbunden geblieben. Die definitive Nomination erfolgt durch die Mitgliederversammlung der SP Stadt Luzern vom 25. Oktober 2023. Stadtpräsident Beat Züsli wurde bereits als Kandidat für das Stadtpräsidium und den Stadtrat nominiert, so die SP Stadt Luzern. (nid)