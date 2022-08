Stadttunnel Kletterhalle, Fernwärmeleitung, Lift – «die Stadtpassage kann mehr sein, als nur eine Parkplatzlösung» Die Stadt Luzern will eine 800 Meter lange Fussgängerpassage realisieren. Investoren dafür gibt es zwar noch keine. Ideen für die Ausweitung des Projekts hat die IG Stadtpassage hingegen bereits.

Diese Fussgänger- und Velopassage in Antwerpen gibt es schon seit 1933. Sie ist 572 Meter lang und führt unter dem Fluss Scheldt hindurch. Bild: Imago

Ab 2030 sollen Cars in einem Parkhaus unter dem Luzerner Kantonsspital (Luks) abgestellt werden und die Besucherinnen und Besucher von dort durch einen Fussgängertunnel in die Luzerner Altstadt gelangen. Diese Lösung favorisiert der Stadtrat (wir berichteten). Und voraussichtlich am 22. September wird der Bericht und Antrag im Grossen Stadtrat behandelt. Noch sind bei diesem Projekt viele Fragen offen. Doch bereits bis Ende Jahr muss das Luks wissen, ob es dies bei seiner Parkhausplanung berücksichtigen muss.

Die vielen offenen Fragen soll eine Machbarkeitsstudie klären, in Auftrag gegeben wird diese von der Stadt Luzern. «Darin werden die Resultate der technischen Machbarkeitsstudie der IG Stadtpassage berücksichtigt, geprüft und bei Bedarf konkretisiert», erklärt Roland Koch, Projektleiter bei der Stadt Luzern. Die IG Stadtpassage hatte die nun vom Stadtrat priorisierte Idee erstmals aufs Tapet gebracht und ist entsprechend positiv gestimmt.

«Die ganze IG freut sich, dass der Stadtrat Potenzial in diesem Projekt sieht und eine Lösung für das Carproblem. Damit bekennt er sich zu einer qualitativ hochwertigen Infrastruktur, die zur neuen Tourismus-Strategie passt», sagt Roger Sonderegger, Präsident der IG Stadtpassage und Grossstadtrat (Die Mitte). Ähnlich äussert sich Marcel Perren, Direktor von Luzern Tourismus:

Marcel Perren. Bild: Pius Amrein

«Es ist gemäss unserer Einschätzung eine einmalige Gelegenheit, die <blockierte> Carthematik langfristig mit einer guten Infrastrukturlösung anzugehen.»

Denn wichtig sei, dass Gruppengäste auch in Zukunft die Innenstadt direkt und bequem zu Fuss erreichen könnten, so Perren. Damit die Stadtpassage von Gästen und Einheimischen aktiv genutzt werde, brauche es eine attraktive Tunnelgestaltung.

Die neue Machbarkeitsstudie soll nun nebst der technischen Ebene auch aufzeigen, welche Auswirkungen das Projekt auf den Verkehr, etwa in einzelnen Quartieren, sowie welchen Nutzen es für die Stadtbevölkerung hat und wie das Vorhaben finanziert werden kann. «Es ist daher denkbar, dass eine Arbeitsgemeinschaft von mehreren Büros oder Vertretern verschiedener Organisationen unter der Leitung der Stadt dafür eingesetzt wird», so Koch.

Die Vergabe für die neue Machbarkeitsstudie habe noch nicht stattgefunden. Die Kosten seien noch nicht exakt bezifferbar. «Sie werden sich im Rahmen der Finanzkompetenz des Stadtrates bewegen und maximal 400’000 Franken betragen», sagt er.

Kletterhalle, Fernwärmeleitung oder Logistik-Hub als Ergänzung

Welche Rolle spielt die IG Stadtpassage zukünftig, wenn der Grosse Stadtrat das Vorhaben gutheisst? «Eine Rollenverteilung gibt es noch nicht, die ist zu definieren», sagt der IG-Präsident und fügt an: «Wir können Hand bieten im Bereich der Planung und Organisation und unterstützend mitdenken, welche weiteren Synergien genutzt werden könnten.»

Ideen seien vorhanden, etwa auch gleich eine Fernwärmeleitung vom Luks in die Altstadt einzubauen, einen Hub für die City-Logistik, eine Kletterhalle oder einen Lift zur Erschliessung des Bramberg-Quartiers. «Das Projekt kann viel mehr als nur eine Carparkplatz-Lösung sein», wirbt der Raumplaner für seine Idee. Dass aussagekräftige Zwischenresultate der Machbarkeitsstudie und somit eine Entscheidungsgrundlage bis Ende Jahr vorliegen, sei aus seiner Sicht realistisch – gerade mit Blick auf die Luks-Pläne. Der gleichen Meinung ist Projektleiter Koch.

Die Kosten für das gesamte Projekt lassen sich noch nicht exakt beziffern. Der Projektleiter Koch erläutert aber: «Die Schätzung der IG Stadtpassage in ihrem Projektentwurf liegt bei 90 bis 120 Millionen Franken. Daran haben wir uns orientiert.»

Wer als Trägerschaft für das Projekt in Frage kommt, ist «noch völlig offen». Erste Kontakte zu möglichen Investoren sollen im Rahmen der Machbarkeitsstudie erfolgen.

Roger Sonderegger. Bild: PD

«Unterstützung bei der Investorensuche von unserer Seite käme in Frage, wenn das gewünscht ist»,

so IG-Präsident Sonderegger. Er skizziert auch die Möglichkeiten des Anteils der öffentlichen Hand für die Finanzierung. In Frage kämen Stadt und Kanton Luzern, beantragen könne man allenfalls Gelder aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes, des Strassenbauprogramms und des Programms Verkehrsdrehscheiben des Uvek. «Bis Ende Jahr müsste die Finanzierung abschätzbar sein.» Dennoch gesteht er ein: «Der Zeitplan ist ambitioniert.»

Bis zum voraussichtlichen Abschluss der Machbarkeitsstudie Mitte 2023 ist die Stadt Luzern im Lead. «Je nach Trägerschaft wird danach entschieden, ob die Konkretisierung und Realisierung bereits durch diese stattfindet», sagt Koch.

Rein technisches Gutachten sah mehrere Favoriten Ein Gutachten, das die Basler Firma Gruner AG im Auftrag der Stadt für 59 Lösungsansätze für den Umgang mit Touristencars erstellte, wies im September 2021 nebst der Stadtpassage auch das Parkhaus Musegg, die Metro und die Erweiterung des Parkhauses Altstadt als Projekte mit dem grössten Nutzen aus. «Es handelte sich dabei um eine rein fachlich-technische Bewertung, auf welche die Stadt bewusst keinen Einfluss genommen hat», erklärt Koch. Die Stadt habe anschliessend auch die gesellschaftlichen und politischen Aspekte berücksichtigt, etwa was bereits kontrovers diskutiert oder abgelehnt wurde. «Die Gesamtsicht, auch unter Berücksichtigung der Mobilitäts-, Klima- und Energie- sowie der Tourismusstrategie der Stadt zeigt, dass die Stadtpassage die Lösung mit dem grössten Synergiepotenzial ist.»