Kolumne Stadtwärts Tröstende Geste Wie wichtig sind persönliche Erinnerungen an die Vergangenheit? Gedanken im Zusammenhang mit einer Gletschertragödie, bei der drei Luzerner Blauringmädchen starben. Hugo Bischof

Blauringmädchen stehen fassungslos und erschüttert Spalier, als der Wagen, der ihre drei verstorbenen Kolleginnen in ihre Heimat nach Luzern überführt, an ihnen vorbeifährt. Bild: Photopress

«Hör auf, in der Vergangenheit zu wühlen! Lebe in der Gegenwart!» Das bekommen wir von Jungen oft zu hören, wenn wir Geschichten von früher ausgraben. «Hey, Alter, das interessiert doch niemanden, an welcher Uni du vor Jahrzehnten studiert hast und wann du das Autofahren gelernt hast.»

Vor wenigen Tagen ist ein Artikel von mir in der Zeitung erschienen über ein Bergunglück, das sich vor 60 Jahren in einem Blauringferienlager ereignet hat. Drei 12- bis 13-jährige Mädchen aus Luzern verloren damals ihr Leben, nachdem sie auf einer Wanderung in eine Gletscherspalte gestürzt waren.

Es habe sie «richtig durchgeschüttelt», als sie am Frühstückstisch die Zeitung aufgeschlagen und den Artikel entdeckt habe, sagte mir eine Frau zwei Tage später am Telefon. Die heute 71-Jährige war damals selber im Lager dabei. Weil sie zu jung gewesen sei, habe sie die Wanderung nicht mitgemacht: «Aber noch am Vortag habe ich mit einem der danach verstorbenen Mädchen gespielt.»

Es sei gut, dass ich die Geschichte nicht nur aufgrund von Zeitungsberichten von damals erzählt habe, sondern aus der Sicht von jemandem, der bei der Tragödie zwei Schwestern verlor, sagte mir die Frau am Telefon: «Nun weiss ich, was damals wirklich geschah.» Sie selber habe das Geschehen nie richtig verarbeiten können: «Es gab ja damals noch keine Care-Teams wie heute, die sich um die Überlebenden kümmern.»

Die Mutter der beiden verstorbenen Schwestern sei später zu ihr gekommen, habe sie in den Arm genommen und ihr gesagt: «Die Kinder sind jetzt in einer besseren Welt.» Eine tröstende Geste, die man nie vergisst. Und ihrerseits eine Geschichte, die trotz aller Fixiertheit auf das Heute auch Junge interessieren könnte.