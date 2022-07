Statistik Es ist heiss in der Zentralschweiz – der Vergleich mit den Hitzerekorden der Vergangenheit Es ist heiss. Die Prognosen für die nächsten Tage sagen Temperaturen über der 30-Grad-Grenze voraus. Doch wie heiss wird es im Vergleich zu den Hitzerekorden der Vergangenheit? Die Analyse.

Da hilft nur eine Abkühlung: Ein Mann schwimmt im Luzerner Seebecken. Bild: Pius Amrein (22. Mai 2022)

Es wissen inzwischen wohl die meisten: Eine weitere Hitzewelle hat Europa erreicht. In Andalusien ist es bis 45 Grad heiss. Doch wie heiss wird es in den Zentralschweizer Kantonen? Und wo ist es in den nächsten Tagen am kühlsten? Die Daten verschiedener Zentralschweizer Messstationen geben Antwort auf diese Fragen.

Heiss, heisser, Iberische Halbinsel! Mit #Höchsttemperaturen bis 45°C in #Andalusien erreichte die #Hitzewelle im Südwesten Europas heute einen vorläufigen Höhepunkt. In der Schweiz waren es vergleichsweise erträgliche 28 bis 32°C. Spanischer Wetterdienst: https://t.co/MoXaDk0ZKk pic.twitter.com/8kjllBzN8n — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) July 13, 2022

Die gute Nachricht vorneweg: Hitzerekorde werden wohl bei keinen der unten aufgeführten Messstationen gebrochen. Zumindest nicht schon nächste Woche. Gemäss Roger Perret von Meteonews könne momentan – zumindest in der Zentralschweiz – nicht von einer Hitzewelle gesprochen werden. «Es sind zwei Peaks statt eine durchgehende Welle, zudem wird es eher sommerlich statt wirklich heiss.»

Trotz Peaks statt Welle: Es erwarten uns in den nächsten Tagen konstant hohe Temperaturen. In Luzern beispielsweise wird Anfang nächste Woche ein Höchstwert von 33 Grad Celsius prognostiziert, an mindestens fünf Tagen soll bis Ende nächster Woche die 30-Grad-Grenze geknackt werden. Die Allzeit-Höchstwerte werden trotz grosser Hitze jedoch voraussichtlich nicht erreicht. Der Hitzerekord seit Messbeginn am Messstandort Luzern beträgt nämlich extreme 36,8 Grad. Erreicht wurde dieser im Juli 1947. Dieser absolute Höchstwert steht fast schon sinnbildlich für die restlichen Werte der Tabelle. Denn bei der Messstation Luzern wurden sechs der zehn Temperatur-Höchstwerte bereits vor dem Jahr 2000 verbucht – so viele wie bei keinem anderen Standort in dieser Auflistung.

Ebenfalls lange her ist der Höchstwert der Messstation Einsiedeln: Im Juli 1984 meldete MeteoSchweiz dort eine Temperatur von 32,9 Grad Celsius. Die dortige Prognose für die nächsten Tage liegt grösstenteils weit unter diesem Wert. Der prognostizierte Höchstwert wird am 20. Juli mit 30,5 Grad erreicht werden – nur rund zwei Grad weniger als der Höchstwert seit Messbeginn und gerade einmal 0,2 Grad unter der Temperatur, die im August 2000 gemessen wurde. Gut möglich, dass in Einsiedeln ein neuer Wert in die Top Ten einzieht.

Etwas neueren Datums sind die Höchstwerte der Messstationen Altdorf, Engelberg und Napf. Der 13. August 2003 zeichnete sowohl in Altdorf als auch auf dem Napf für die höchsten Temperaturen seit Messbeginn verantwortlich: 36,1 respektive 29,7 Grad Celsius wurden an dem Tag erreicht. In Engelberg war derselbe Tag mit 32,4 Grad lange unerreicht, bevor im Juli 2015 die 33-Grad-Marke an dem Standort geknackt wurde.

Auch in Altdorf und Engelberg werden diese Rekorde gemäss Prognose wohl nicht egalisiert. Der voraussichtliche Höchstwert der nächsten Tage beträgt 32 Grad in Altdorf und 29,5 Grad in Engelberg. Aufmerksamer sollten die Prognosen der Messstation auf dem Napf studiert werden: An einigen Tagen werden an dem Standort gar nur rund 20 Grad Celsius prognostiziert – wer also eine Abkühlung sucht, findet sie die nächsten Tage wohl im Napfgebiet.

Mitte nächste Woche werden gemäss Roger Perret von MeteoNews dann leichte Gewitter erwartet: «Wir werden dadurch wohl Temperaturen von knapp unter 30 Grad erreichen, richtig kühl wird es jedoch bei weitem nicht.» Das zeigen auch die Prognosen der Messstation Luzern: Während am 20. Juli noch 33 Grad Celsius erwartet werden, ist die Temperatur drei Tage später bereits bei 29,7 Grad angelangt. Gemäss Perret sei abzuwarten, ob die erwarteten Gewitter und Regenfälle die momentane – durch die Hitze noch akzentuierte – Trockenheit abzuschwächen vermögen. Erste Gemeinden in der Schweiz rufen deshalb bereits zum Wassersparen auf.