Steghof Luzern «Dieser unsorgfältige Umgang scheint heute unverständlich» – Rettung eines versteckten Juwels wird geprüft Unter einer unscheinbaren Fassade verbirgt sich ein historisches Gebäude. Eigentlich sollte es abgerissen werden, doch nun fordern mehrere Organisationen den Erhalt.

So sah das Unterwerk Steghof bis in die 1940er-Jahre aus. Bild: Stadtarchiv Luzern (M012/535 (F2a))

Der geplante Abriss eines unspektakulären 1970er-Gebäudes sorgt bei mehreren Quartiervereinen der Stadt Luzern für Unverständnis. Der Grund: Unter den grünen Faserzementplatten des Gebäudes von Energie Wasser Luzern (EWL) ist ein historisches Gebäude versteckt: das ehemalige Unterwerk Steghof, mit dem hauptsächlich die Stadt Luzern mit Strom versorgt wurde.

Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und ist «eines der letzten historischen Relikte der industriellen Architektur in Luzern», wie die IG Unterwerk Steghof in einer Mitteilung schreibt. 1970 wurde das Gebäude überstülpt, aber nicht abgerissen.

Das Gebäude soll hinsichtlich der Grossüberbauung Rotpol auf dem EWL-Areal weichen. Dort soll in den kommenden Jahren ein komplett neuer Stadtteil entstehen. Die Stelle, wo zurzeit das Unterwerk steht, könnte zum Beispiel als Umschlagplatz für Grossfahrzeuge und schwere Baugeräte genutzt werden.

Unter dem Banner der IG Unterwerk Steghof setzen sich mehrere Quartiervereine, Architekturverbunde und andere Organisationen für den Erhalt des Bauwerks ein. Sie sind überzeugt, dass unter der Fassade «grosse Teile der ursprünglichen schmuckvollen Backsteinfassade mit reichlich Detaillierung noch vorhanden» sind. Sie fordern in einem offenen Brief, dass die bestehende Bausubstanz untersucht werden soll, um den denkmalpflegerischen Wert einzuschätzen und die Qualitäten des Bauwerks zu dokumentieren.

Schutzwürdigkeit wurde bereits geprüft

Der kantonale Denkmalschutz hat bereits geprüft, ob das Unterwerk Steghof schützens- oder erhaltenswert ist. Wie damals «Zentralplus» schrieb, sei dafür aber bereits zu viel daran verändert worden. Aufgrund der starken Eingriffe habe sich der Denkmalschutz gegen eine Einstufung im kantonalen Bauinventar entschieden.

Trotzdem möchte die EWL der Bitte der IG Unterwerk Steghof Folge leisten. In einer Antwort auf den offenen Brief wird Patrik Rust, Vorsitzender der Geschäftsleitung, zitiert: «Wir werden mit der Denkmalpflege und der Stadtplanung prüfen, ob die Bausubstanz erhaltenswert ist.» Denn auch vonseiten EWL ist ein Stück Wehmut da bezüglich des alten Industriegebäudes: «Dieser unsorgfältige Umgang scheint heute unverständlich», heisst es in der Mitteilung.

Gerlinde Venschott ist selbst Architektin und erklärt im Namen der IG Unterwerk Steghof, dass weitere Untersuchungen nötig seien, um abzuklären, wie viel von der historischen Bausubstanz tatsächlich noch erhalten ist. «Wir sind erfreut, dass die EWL bereit ist, einen Schritt zur Klärung der offenen Punkte zu unternehmen.» Wichtig ist ihr aber, dass es nicht alleine um Aspekte des Denkmalschutzes geht. Der Nutzwert des Gebäudes – inklusive veränderter Bauteile – soll beachtet werden. Interesse an einer Nutzung sei von verschiedenster Seite vorhanden.

Kein «vorsorglicher Abriss»

Was wären die Folgen für das Grossprojekt Rotpol, wenn die Denkmalpflege das Unterwerk Steghof doch als erhaltenswert einstuft? «Dann müssten wir die Lage neu beurteilen», sagt Gabriela Hübscher, Kommunikationsverantwortliche von EWL.

Verändert sich an der Einschätzung der Denkmalpflege nichts, werde das Gebäude wie geplant abgerissen. Hübscher betont aber, dass ein «vorsorglicher Abriss» ausgeschlossen sei. Damit spricht sie das zweite Thema an, das die IG beschäftigt – eine mögliche Um- oder Zwischennutzung.

Bis der Platz für die Baustelle benötigt werde, sei das alte Unterwerk ein Lagerraum der EWL – unter anderem für die Luzerner Weihnachtsbeleuchtung. Ein Wohnhaus, das auch der Baustelle weichen müsste, werde aktuell von zwei Parteien bewohnt. Diese haben einen befristeten Vertrag mit Option auf Verlängerung.

Für eine öffentliche Zwischennutzung ist das Unterwerk Steghof gemäss Einschätzung der EWL aber nicht geeignet: «Je nach Nutzungsidee müsste sehr viel Geld investiert werden, um das Gebäude für Besucherinnen und Besucher sicher zu machen», wird Patrik Rust in der Mitteilung zitiert. EWL verweist aber darauf, dass auf dem Areal bereits ein historischer Industriebau für Veranstaltungen der Öffentlichkeit zur Verfügung steht: das «Rote Haus».