Grossprojekt Bau der Pilatus-Arena rückt näher: Stiftung Archicultura verzichtet auf Gang vor Gericht Die Stiftung wird die Sporthalle und die beiden Hochhäuser im Krienser Mattenhof nicht weiter bekämpfen. Damit ist der Weg für die Überbauung fast frei.

So soll die Überbauung mit Hochhäusern und Sporthalle aussehen; im Vordergrund der 113 Meter hohe Pilatus-Tower. Visualisierung: Raumgleiter AG

Die Realisierung der Pilatus-Arena-Überbauung rückt einen entscheidenden Schritt näher: Die Stiftung Archicultura verzichtet auf die Einreichung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Baubewilligung, die am 31. August von der Stadt Kriens erteilt worden ist. Die Stiftung hatte zuvor Einsprache gegen das Baugesuch eingereicht, betrachtet die Prozessrisiken für einen Gang vor das Gericht nun aber als zu ungewiss, wie sie mitteilt.

Das Bauprojekt besteht aus zwei Wohn-Hochhäusern sowie einer Sport- und Eventhalle mit 4000 Plätzen. Gestört hatte sich die Stiftung insbesondere an der Höhe des Pilatus-Towers beim Bahnhof Mattenhof von 113 Metern. Das durch das Bundesinventar geschützte Landschaftsbild im Bereich Horwer Halbinsel, Seebucht und Pilatus würde durch diesen erheblich beeinträchtigt. Der Krienser Stadtrat sah das anders und lehnte die Einsprache von Archicultura ab. Das galt auch für eine weitere Einsprache einer nicht öffentlich bekannten Urheberschaft, bei der es um energetische Optimierungen ging.

Unklarheit wegen zweiter Einsprache

Ob der Weg nun frei ist für die Pilatus-Arena, ist wegen dieser zweiten Einsprache unklar. Die Stadt hat noch keine Kenntnis über das Vorgehen der Einsprechenden. «Die Rechtsmittelfrist läuft bis am 26. September», teilt der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) auf Anfrage mit. «Wir sind aber überzeugt, dass unsere Begründung für die weiteren Einsprechenden nachvollziehbar ist. Dem Ansinnen bezüglich besseren energetischen Lösungen hat der Stadtrat mit der Ausnahme für mehr Photovoltaik Rechnung getragen.» So sollen neu Dachflächen für die Gewinnung von Sonnenergie genutzt werden, was bei früheren Plänen noch nicht vorgesehen war.

Zurück zu Archicultura: Die Bauherrin Pilatus-Arena AG hatte zuletzt angekündigt, eine Schadenersatzklage wegen allfälliger Verzögerungen gegen die Stiftung zu prüfen, sollte diese die Baubewilligung anfechten. Das habe beim Entscheid, auf die Beschwerde zu verzichten, jedoch keine Rolle gespielt, sagt Viktor Rüegg. Der Anwalt ist Regionalvertreter von Archicultura und hat sich schon beim Abstimmungskampf um den Bebauungsplan gegen die Pilatus-Arena engagiert. «Das war eine leere Drohung, so etwas ist meines Wissens in der Schweiz noch nie vorgekommen.»

Entscheidender sei gewesen, dass kein Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission als Grundlage für ein gerichtliches Verfahren vorliegt. Die Stadt habe ein solches nicht eingeholt. Allerdings habe sich Archicultura erst spät mit der Pilatus-Arena befasst, räumt Rüegg ein. Sonst hätte man früher auf den Planungsprozess Einfluss nehmen können. Die Stiftung kündigt in der Mitteilung an, ihr Augenmerk nun darauf zu richten, «dass im landschaftlich heiklen Gebiet Luzern Süd keine weiteren übermässigen Hochhäuser erstellt werden».