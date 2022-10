«Strategie Alter» Mehrheitlich gute Noten von allen Seiten für geplantes Seniorenzentrum in Buchrain Parteien, Kommissionen, Organisationen und Privatpersonen stellen sich grossmehrheitlich hinter die Pläne des Gemeinderats. Dieser will bis Ende März 2023 einen Massnahmenplan erarbeiten.

Stationäre Langzeitpflegeplätze kombiniert mit Alterswohnungen will die Gemeinde Buchrain auf der Tschannwiese realisieren – als Ersatz für das vor einem Jahr überraschend geschlossene Alterszentrum. In der Vernehmlassung konnten sich Parteien, Kommissionen, Organisationen und Privatpersonen zu den Plänen äussern. Die grosse Mehrheit unterstützt die Pläne, wie die Gemeinde am Freitag mitteilte. Damit die zugesicherten Pflegeplätze auf der kantonalen Pflegeheimliste nicht verfallen, müsse beim Kanton bis zum Jahresende ein Gesuch eingereicht werden. Für die Umsetzung des Seniorenzentrums unter Einbezug der bestehenden Alterswohnungen sei man mit einem privaten Anbieter im Gespräch.

Der Eingang zum ehemaligen Alterszentrum Tschann. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 18. November 2021)

Was eine Informations- und Beratungsstelle für Seniorinnen und Senioren betrifft, werde eine regionale Lösung favorisiert. Überhaupt sei bei den Angeboten eine verstärkte regionale Vernetzung anzustreben. Bis Ende März 2023 werde ein Massnahmenplan mit Personal- und Kostenangaben erstellt. Der scheidende Sozialvorsteher Stephan Betschen (FDP) hat am Infoanlass vom Donnerstag auch an die Eigenverantwortung appelliert und betont, dass Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe in Zukunft eine noch grössere Bedeutung haben werden. (hor)