Streetart Rothenburg Arbeiten für das Wandbild am Futtersilo starten am Montag Auf dem Silo der Niederhäuser Futter AG bei der Autobahnausfahrt Rothenburg prangt zukünftig ein Wandbild. Die Arbeiten vor Ort starten am 17. April.

Zu Ehren des 80. Geburtstags des Berner Kunstmalers Timmermahn entsteht auf dem 45 Meter hohen Betonturm der Niederhäuser Futter AG in Rothenburg ein farbenprächtiges Wandbild. Die Arbeiten dazu starten am 17. April. Die Finanzierung von rund 250'000 Franken ist gemäss Projektkoordinatorin Katharina P. Langstrumpf mittlerweile zu rund 90 Prozent gesichert. «Es sind noch zwei Gesuche bei Stiftungen hängig», erklärt sie. Deswegen läuft parallel zum Start das Crowdfunding weiter über shop.timmermahn.ch/ «Falls es am Ende einen Überschuss geben sollte, wird das Geld für das Einweihungsfest eingesetzt», sagt Langstrumpf. Dieses findet am 13. August statt.

So soll das mit einem Wandbild gestaltete Futtersilo dereinst aussehen. Bild: PD (Fotomontage)

Zunächst wird nun aber die Wand gereinigt und grundiert, wodurch der Firmenschriftzug auf dem Silo verschwindet:

DIe Arbeiten für das Wandbild sind planmässig gestartet: Der Markenschriftzug am Futtersilo verschwindet. Bild: PD

Diese Arbeiten dauern rund zwei Wochen. Danach wird es bunter: Es entsteht ein Gemälde von Timmermahn mit Tieren und grüner Wiese, dessen Original im Tierspital in Bern hängt. Die Arbeiten setzen die Streetart-Künstler Linus von Moos alias «Rips1» und Fabian Florin alias «Bane» unter der Regie von Timmermahn um. Und sie ergänzen das Bild mit Blumen, die «Rips1» kreiert hat. Wenn das Wetter mitspielt, wird das Wandbild gegen Ende Juni fertig. (spe)