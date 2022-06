Studie der HSLU Kommunikation während der Pandemie: Jede sechste Person glaubt an bewusste Fehlinformationen der Behörden Drei von fünf Schweizerinnen und Schweizern sind zufrieden mit der Kommunikation des Bundes während der Corona-Krise, zeigt eine repräsentative Befragung von 1000 Personen der Hochschule Luzern. Es tun sich jedoch Bildungs- und Stadt-Land-Gräben auf.

Pressekonferenz des Bundesrates zur Verschärfung der Corona-Massnahmen im Dezember 2020. Bild: Anthony Anex / Keystone

Zwei Jahre lang waren die Schlagzeilen in der Schweiz von Corona geprägt, mehrmals wöchentlich informierte die Covid-19-Taskforce des Bundes bei Pressekonferenzen über die aktuelle Lage und die geltenden Massnahmen. Wie diese Krisenkommunikation der Behörden und die Berichterstattung in den Medien während der Pandemie von der Schweizer Bevölkerung bewertet wird, hat nun ein Forschungsteam der Hochschule Luzern (Hslu) untersucht.

In einer Mitteilung der Hochschule wurden nun die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von über 1000 Personen in der Schweiz präsentiert. Die Resultate der Studie zeigen: Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Krisenkommunikation des Bundes ist mit rund 60 Prozent hoch. «Dieser Wert deckt sich auch gut mit den Ja-Anteilen bei den vergangenen Abstimmungen zum Covid-19-Gesetz», lässt sich Marcel Zbinden, Studienleiter und Wirtschaftspsychologe an der Hslu, zitieren.

Rund zwei Drittel der Befragten zeigte sich zufrieden mit der Kommunikation der Behörden. Bild: Hochschule Luzern

Anhand der Antworten der Studienteilnehmenden hat ein Team der Hslu vier verschiedene Reaktionstypen eruiert: Die sachlich Unzufriedenen, die misstrauisch Unzufriedenen, die vertrauend Zufriedenen und die verunsichert Zufriedenen.

Vertrauend und verunsichert Zufriedene

In der Stichprobe überwogen die vertrauend Zufriedenen mit 35 Prozent. Dieser Reaktionstyp gehe davon aus, dass ihm nicht bewusst Informationen vorenthalten werden. Hingegen können sich die verunsichert Zufriedenen, die 24 Prozent ausmachen, grundsätzlich vorstellen, dass hinter den globalen Ereignissen der letzten Jahre ein grösserer Plan steckt.

Der Anteil der zufriedenen Personen ist bei der Altersgruppe der Über-45-Jährigen am grössten. Die Zahl der verunsichert Zufriedenen steigt jedoch merklich mit zunehmendem Alter: «Bei dieser Altersgruppe tragen bereits die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen durch die Globalisierung und die Digitalisierung zur allgemeinen Verunsicherung bei. Es ist deshalb nicht überraschend, dass bei der älteren Bevölkerung der Anteil an Verunsicherten am grössten ist», wird Zbinden zitiert.

Verschiedene demografische Merkmale zeigen die Zufriedenheits-Unterschiede in der Bevölkerung auf. Bild: Hochschule Luzern

Auch beim Vergleich der Geschlechter lassen sich Unterschiede bei der Kategorie der Zufriedenen ausmachen. Zwar sind sowohl Männer als auch Frauen zu gleichen Teilen zufrieden und unzufrieden, Frauen sind jedoch merklich häufiger verunsichert Zufrieden, während bei den Männern 39 Prozent zu den vertrauend Zufriedenen gehören.

In Bezug auf die berufliche Situation konnten die Forschenden ebenfalls signifikante Unterschiede ausmachen. Bei den nicht-berufstätigen Personen und den unselbstständig erwerbstätigen Personen beträgt der Anteil an Zufriedenen 60 bzw. 61 Prozent. Der Anteil der vertrauend Zufriedenen ist jedoch mit Abstand am höchsten bei den Befragten, die sich in der Ausbildung oder im Studium befinden: 49 Prozent fielen in diese Kategorie.

Sachlich und misstrauisch Unzufriedene

Die Bevölkerungsgruppe, die mit der Kommunikation des Bundes und der Medien unzufrieden ist, wurde von den Forschenden der Hslu ebenfalls in zwei Gruppen eingeteilt.

«Es ist klar zu unterscheiden zwischen Personen, die auf sachlicher Ebene unzufrieden sind und denjenigen, die per se misstrauisch gegenüber der Regierung sind»

, wird die Mitautorin der Studie, Laura Oswald, zitiert. Die sachlich Unzufriedenen, die rund einen Viertel der Befragten ausmachten, seien der Meinung, Bund und Kantone hätten sich nicht an den Interessen der Bevölkerung orientiert und bewusst wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgehalten. 17 Prozent der Stichprobe, oder rund jede sechste Person, zeigten sich hingegen davon überzeugt, dass die Regierung absichtlich Fehlinformationen verbreitet hatte und dass das Weltgeschehen durch geheime Organisationen bestimmt werde. Bei dieser Gruppe der misstrauisch Unzufriedenen sei eine Affinität zu Verschwörungsmythen vorhanden, so Oswald.

Der grösste Anteil der Unzufriedenen lässt sich bei der Altersgruppe der Unter-30-Jährigen ausmachen. Die jüngere Bevölkerung habe grössere Mühe mit der Krisenkommunikation und den damit verbundenen Massnahmen gehabt, wird Studienautor Zbinden zitiert. Dazu passt, dass bei dieser Altersgruppe der Anteil der sachlich Unzufriedenen mit 28 Prozent deutlich höher ausfällt als der Anteil der misstrauisch Unzufriedenen.

Zwischen Stadt und Land sind ebenfalls einige Unterschiede bei den Unzufriedenen zu erkennen. Der Glaube daran, dass die Behörden während der Pandemie bewusste Falschinformationen verbreitet hatte und dass ein geheimer Plan hinter allem stecke, ist gemäss Studienautoren auf dem Land deutlich höher. Während der Anteil der misstrauisch Unzufriedenen in der Stadt 13 Prozent beträgt, ist er mit 20 Prozent auf dem Land deutlich höher. Sowohl geografisch als auch ideologisch liegt die Agglomeration mit 16 Prozent dazwischen.

Verschiedene demografische Merkmale zeigen die Zufriedenheits-Unterschiede in der Bevölkerung auf. Bild: Hochschule Luzern

Der Anteil der misstrauisch und sachlich Unzufriedenen sinkt hingegen mit höherem Bildungsabschluss. Fast ein Viertel der Menschen, welche die obligatorische Schule oder eine Berufslehre als höchste Ausbildung angaben, gehören gemäss Ergebnissen zu den misstrauisch Unzufriedenen – bei Akademikern sind es neun Prozent. Am unzufriedensten sind selbstständig erwerbende Befragte: 64 Prozent dieser Gruppe sind sachlich oder misstrauisch unzufrieden – das sind rund 25 Prozent mehr Unzufriedene als in der Gesamtbevölkerung.

Unzufriedene sollen in Prozesse eingebunden werden

Die gewonnenen Erkenntnisse liessen sich auch auf andere Krisensituationen übertragen, zeigen sich die Studienautorinnen und Studienautoren überzeugt. Es sei wichtig, Lösungen für den Umgang mit den unzufriedenen Bevölkerungsgruppen zu finden. «Aufgrund der unterschiedlichen Reaktionen auf die Massnahmen in einer Krise droht die Gefahr des Auseinanderdriftens der Gesellschaft», wird Marcel Zbinden zitiert. Die misstrauisch Unzufriedenen fühlten sich deutlich schlechter in die Bevölkerung integriert als die restlichen drei Gruppen. Das habe Konsequenzen auf das Verhalten in politischen oder gesellschaftlichen Prozessen, so Zbinden.

Es sei jedoch kaum möglich, Personen, die der Regierung aus ideologischen Gründen nicht vertrauen, mit wissenschaftlichen Fakten zu überzeugen. Es gebe nur eine wirksame Strategie, um Andersdenkende ins Boot zu holen: Ihnen zuzuhören und sie in Prozesse einzubinden. Diese Annäherung sollte idealerweise in Nicht-Krisenzeiten starten.

Auf längere Sicht sieht das Hslu-Forschungsteam zudem die Bildungsinstitutionen in der Pflicht. In Schulen müsse gelernt werden, wie seriöse von unseriösen Nachrichtenquellen unterschieden werden können. Um aktuelle sowie zukünftige Krisensituationen meistern zu können, müsse die Gesellschaft zusammenhalten und das soziale Auseinanderdriften möglichst verhindern.

«Dabei bleiben konstruktive Debatten, gegenseitiger Austausch und ein respektvoller Umgang mit unterschiedlichen Meinungen zentrale Bausteine für eine zukunftsfähige Demokratie.»