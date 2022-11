Sursee Thomas Clemens wird neuer Prorektor an der Kantonsschule Die Kantonsschule Sursee bekommt einen neuen Prorektor: Thomas Clemens.

Der neue Prorektor der Kantonsschule heisst Thomas Clemens. Er übernimmt ab August 2023 die Stelle von Stefan Deeg. Dieser gibt auf Ende des Schuljahres 2022/23 nach 24 Jahren seine Tätigkeit in der Schulleitung ab. Deeg bleibt der Schule als Lehrer für Deutsch und Geschichte erhalten, wie es in einer Mitteilung der Kantonsschule Sursee heisst.

Thomas Clemens ist im Jahr 1970 geboren. Seit 2007 arbeitet er als Fachlehrer für Deutsch und Philosophie an der Kantonsschule Sursee und unterrichtet Klassen am Gymnasium und an der Fachmittelschule. Clemens engagiert sich als Klassenlehrer, leitete lange Zeit die Fachschaft Deutsch und Philosophie, welcher er heute noch vorsteht.

Neuer Prorektor der Kantonsschule Sursee: Thomas Clemens. Bild: Kanton Luzern

Clemens leitet unter anderem die Arbeitsgruppe zur Revision der Maturitätsarbeiten. Als ehemaliges Mitglied der internen Schulberatung sei er mit den Anliegen der Schülerinnen und Schüler vertraut, heisst es weiter.

Der Vater zweier erwachsener Kinder studierte an der Universität Basel Philosophie und Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, wo er als Assistent am Philosophischen Seminar tätig war. Das Höhere Lehramt mit der Didaktik des Philosophie- und Deutschunterrichts schloss der in Basel wohnhafte Clemens an der Universität Zürich ab. (stg)