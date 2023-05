SVP Emmen Markus Schumacher übergibt das Präsidium an Alex Granja Nach nur zwei Jahren hört Markus Schumacher als Präsident der SVP Emmen auf und übergibt das Amt an seine Nachfolgerin Aley Garcia.

Der abtretende Präsident der SVP Emmen, Markus Schumacher, und seine Nachfolgerin Alex Granja.

Aufgrund seines Umzugs nach Hildisrieden gibt der im Mai 2021 zum Präsidenten gewählte Markus Schumacher das Präsidium der SVP Emmen bereits wieder ab. An der Generalversammlung übergab er sein Amt an die einstimmig in den Vorstand gewählte Alex Granja, wie die Ortspartei mitteilte. In ihrer Antrittsrede verdankte die neue Präsidentin die Arbeit ihres Vorgängers.

Ebenfalls einstimmig in den Vorstand gewählt wurde René Marti, der von Reto Bieri das Amt als Vizepräsident übernimmt. Bieri bleibt jedoch dem Vorstand noch mindestens ein Jahr erhalten. «Wir freuen uns sehr mit den beiden in die Zukunft zu gehen und die anstehenden politischen Herausforderungen anzunehmen», wird Markus Schumacher in der Mitteilung zitiert. (zim)