SwissCityMarathon Luzern Der Marathon nach dem Marathon: So wird die Stadt nach dem Mega-Event wieder sauber Wenn sich der sportliche Teil des Luzerner Marathontages seinem Ende zuneigt, geht es für Hunderte von Helfenden erst so richtig los. Ein Blick auf den Aufräummarathon, der erst im Verlauf der Woche zu Ende geht.

Severin Imhof von den Mölibachgeischter Adligenswil rollt im Zielbereich eine Werbebande zusammen. Bilder: Roger Grütter

Die zur Verfügung stehende Zeitspanne vom letzten Zieleinlauf bis zu den ersten Autos und Bussen, welche die Strassen wieder befahren möchten, ist recht knapp bemessen. Darum beginnt die Aufräumarbeit schon während der zweiten Runde des Marathons – zirka zwei Stunden, bevor die Letzten das Ziel im Verkehrshaus erreichen.

So richtig los geht es dann direkt hinter dem Besenwagen. Ab dem Schönbühl nimmt die Logistik- und Putzkolonne Fahrt auf: Die Helfenden, die während des Laufs in einem Abschnitt im Einsatz standen, sammeln die Trinkbecher ein und säubern auch links und rechts der eigentlichen Laufstrecke. Weiter räumen sie die Verpflegungsposten und Absperrgitter ab und verladen sie auf Transportfahrzeuge.

«Rund 15 bis 30 Minuten nach den letzten Läufern können wir einen Strassenabschnitt freigeben», skizziert Andreas Grüter, der im Marathon-OK hauptsächlich für den Zielbereich verantwortlich ist, den Ablauf. «Rund um einen Verpflegungsposten und im Zielbereich ist der Aufwand natürlich grösser, aber nach 15 Jahren haben wir recht präzise Erfahrungswerte und erleben kaum mehr grosse Überraschungen.»

Die Haldenstrasse im Fokus

Besonders eindrücklich zeigt sich der Wechsel in den Aufräummodus vor dem Verkehrshaus: Um 15.01 Uhr rennt der 80-jährige Edgar Spicher aus Echallens die letzten Meter des Marathons – der Speaker feiert ihn genauso frenetisch, wie er das schon den ganzen Tag über mit allen anderen Finishern getan hat.

Gleich nach der Passage der Besenwagenvelos, die den letzten Athleten still und leise und mit einer Art Diskretionsabstand eskortieren, hüpfen die Helferinnen und Helfer über die Absperrgitter und montieren die Werbebanden ab.

Zwei Helfer stellen die Absperrgitter zum Abtransport bereit. Bilder: Roger Grütter

Fünf Minuten später sind die ersten Gitter bereits verladen, und um 15.08 Uhr rollt die Luzerner Polizei mit ihren Dienstfahrrädern an, um sich ein aktuelles Bild zu machen. Als die Haldenstrasse um 15.20 Uhr (10 Minuten vor dem anvisierten Termin) wieder für den Verkehr freigegeben ist, verlagern sich die Aufräumarbeiten in die Verkehrshaus-Arena.

Die Partner verräumen ihre Eventzelte selbstständig, die vielen Helferinnen und Helfer kümmern sich um den Laufteppich und den Rückbau aller Installationen nach dem Zielstrich. Am späteren Sonntagabend säubern sie das Zielgelände grossflächig, und eine mobile Truppe macht eine abschliessende Kontrollfahrt über die gesamte Marathonstrecke. Dabei werden noch die übersehenen Kleinabfälle mitgenommen.

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf

Für die Organisatoren und die zugezogenen Spezialpartner dauern die Aufräumarbeiten noch weitere drei Tage an. So baut die Bauunternehmung jeweils am Montag die Gerüstpassagen und den Laufsteg ab, auch um die grossen Zelte (wie jene der Männergarderobe auf dem Brüelmoos-Parkplatz) kümmern sich Spezialisten. «Wir vom OK sortieren im Eventmateriallager in Waldibrücke das Grossmaterial und stellen es für die diversen Rücktransporte an die Sponsoren und Lieferanten bereit.

Drei Helfer verladen im Zielgelände beim Verkehrshaus Kisten mit Audiogeräten. Bilder: Roger Grütter

Im temporären Kleinmateriallager in der Zivilschutzanlage Adligenswil, die uns für die Tage um den Marathonsonntag zur Verfügung steht, reinigen und sortieren wir die Banden und Werbetafeln, die wir dann ab Dienstag den Partnern zurückgeben», sagt Andreas Grüter weiter.

Und mit einem Schmunzeln verrät er: «Generell gilt für uns beim Aufräumen: nach dem Lauf, ist vor dem Lauf. Wir räumen in unserem Eventmateriallager alles genau so ein, dass wir es beim nächsten Event auch folgerichtig zur Hand haben.»

Ab Mittwoch verlagern sich dann die Aufräum- und Abschlussarbeiten in die Geschäftsstelle des SwissCityMarathons an der Würzenbachstrasse 13, welche sich ganz in der Nähe des Sportcenters Würzenbach befindet. Normalerweise ist der Schlusspunkt der Aufräumarbeiten immer am Samstag nach dem Marathontag: Dann bringen die, Helfenden ihre Eventjacken zurück, die für das Folgejahr eingelagert werden. Weil es aber 2023 einen neuen Ausrüstungspartner gibt, dürfen sie die Jacken diesmal behalten.