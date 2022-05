So sieht es aus, wenn Edis Rama an der Arbeit ist. Quelle: PilatusToday / Anita von Rotz

«Tag im Läbe vo» Edis Rama putzt Fenster in über 80 Metern bei der Swissporarena Was für eine Aussicht! Edis Rama und sein Team von Enzler Reinigungen reinigen die Fenster und Fassaden der beiden Hochhäuser in der Luzerner Allmend. Wir haben sie auf einen Einsatz begleitet.

Mit 88 Metern ist das höhere der beiden Häuser neben der Swissporarena das Höchste der Zentralschweiz. Die Arbeit beginnen Edis Rama und sein Kollege ganz oben auf dem Dach. Mit dem Lift arbeiten sie sich Stockwerk für Stockwerk runter: «Es hat viel Blütenstaub, Vogelkot und in den Rillen viel Moos», erzählt der 27-Jährige im Video von PilatusToday.

Die Fenster und Fassaden der Hochhäuser werden einmal pro Jahr gereinigt. Edis Rama ist bereits zum sechsten Mal dabei. Was er in dieser Zeit schon alles gesehen und erlebt hat, verrät er Ihnen in der neuesten Folge «Tag im Läbe vo». Geniessen Sie die Aussicht!