Take-away geplant Lust auf Momos? Im Bahnhof Luzern gibt’s bald tibetische Teigtaschen aus Zürich Tenz Momo war bereits an Rudolfs Weihnacht präsent – und plant nun eine stationäre Filiale im Luzerner Bahnhof-Shopping.

Sie sind gefüllt beispielsweise mit Gemüse, Pilzen oder Rindfleisch und gelten als das Nationalgericht Tibets. Die Rede ist von Momos, den Teigtaschen mit Inhalt. Ein Gericht, das in vielen Küchen der Welt in ähnlicher Form vorkommt – etwa in Italien als Ravioli, in China als Jiaozi oder in Deutschland als Maultaschen.

Momos von Tenz im Klara in Basel, einem Gastrokonzept mit verschiedenen Essensständen unter einem Dach vereint. Bild: Kenneth Nars

In Luzern stehen Momos etwa im Swiss Dewa Tibetan Restaurant in der Altstadt auf der Karte – und bald im Bahnhof Luzern. Tenz Momo aus Schlieren ZH plant gemäss Baugesuch auf der Website der Stadt Luzern einen Take-away im Untergeschoss. Wann die Betreiber im besten Fall mit der Eröffnung rechnen, war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen.

Gemäss Betriebskonzept wird es im Angebot neben Momos hausgemachte Getränke wie zum Beispiel tibetischen Buttertee, ein Sandwich mit Fleisch von der in Asien verbreiteten Rinderart Yak, tibetisches Gebäck sowie Suppen und Salate geben. Der täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnete Take-away rechnet mit einem Absatz von 160 bis 180 Mahlzeiten pro Tag.

Tenz Momo verfügt über Standorte in Zürich, Basel, Bern und Winterthur. Zudem sind ihre Momos in der Markthalle Freiruum in Zug erhältlich. In Luzern war das Unternehmen zu Gast an Rudolfs Weihnacht.

Grossteil der Angestellten sind Geflüchtete aus Tibet

Die Geschichte von Tenz Momo hat ihren Ursprung in einem gemeinsamen Momo-Essen mit Freunden, das jeweils einmal pro Woche an einem Mittwoch stattfand, wie die Zeitung «bz Basel» berichtete. Zu dritt begannen sie dann, selber Momos herzustellen. Der Verkauf diente zunächst sozialen Zwecken mit Anlässen in einem tibetischen Verein.

Mit Tenz Momo setzt das Trio die Unterstützung fort: Ein Grossteil der Festangestellten sei aus Tibet geflüchtet, wie Mitgründer Tenzin Tibatsang in dem Bericht sagt: «Wir bieten ihnen kostenlos Deutschkurse an.» Zudem fördern sie tibetische Schulen und sind Sponsor des Tibet Film Festival.

Tenz-Momo-Mitgründer Tenzin Tibatsang (links) bei der Eröffnung im Klara in Basel. Bild: Kenneth Nars

Bratwürste vom Grill hat’s am Bahnhof nur noch beim Seebistro

Eingerichtet wird Tenz Momo im sogenannten Foodcorner im Untergeschoss des Bahnhofs Luzern neben den anderen Take-aways «Little Istanbul», «Holy Cow Burger» sowie «Thai Urban Kitchen» – und zwar anstelle von «Extrawurscht». Dieser Stand, der Anfang 2018 eröffnet wurde, ist bereits seit einiger Zeit geschlossen. Wer im Bahnhof Luzern Lust hat auf eine Bratwurst oder eine Cervelat, muss trotzdem nicht darben: Das Luz Seebistro ganz in der Nähe hat einen Grill aufgestellt – dort sind täglich von 11.30 bis zirka 21 Uhr Würste und andere Grilladen erhältlich.