Theater Ein Elternabend gerät ausser Kontrolle Das Theater Nawal in Luzern setzt die herrliche Realsatire «Frau Müller muss weg» mitreissend um.

Die Eltern der Kinder der Primarklasse 5b sind besorgt und haben bei der Klassenlehrerin Frau Müller einen Termin verlangt. Die Kleinen stehen gerade an einem entscheidenden Punkt ihrer schulischen Karriere, wird doch am Schuljahresende entschieden, wer den Sprung ins Gymnasium schafft – und wer nicht.

Die Spielenden des Theaters Nawal in Luzern überzeugten schon bei der Hauptprobe. Bild: Ingo Hoehn

Und so sitzen fünf entschlossene Erwachsene auf Kinderstühlchen zwischen Wandtafel, Herbstdekoration, diversen Instrumenten und Plüschtier bereit, der «Feindin» ins Auge zu sehen. Denn für die Eltern ist längst klar, wer die Schuld an der Misere trägt – die erfahrene Lehrerin Marianne Müller scheint den modernen pädagogischen Anforderungen nicht mehr gewachsen zu sein.

Gefundenes Fressen für die Schauspielenden

Das Theater Nawal in Luzern hat die Erfolgskomödie «Frau Müller muss weg» von Lutz Hübner als zehnte Produktion unter der Regie von Reto Ambauen einstudiert. Das Stück überzeugt nicht nur als Verfilmung, sondern auch auf der Bühne. Lutz Hübner zeichnet in seinen Jugend- und Familienstücken mit grossem Gespür für Komik lebensnahe Figuren, die den Abgründen des Alltäglichen ausgeliefert sind. Das Stück ist offensichtlich ein gefundenes Fressen für die Schauspielenden in den Elternrollen.

Da ist die Mutter von Laura, die als Elternsprecherin eiskalt argumentiert, aber von ihrer Tochter mehr als genervt ist. Das sich in einer Krise befindende Ehepaar Redemann ist von Köln nach Luzern ausgewandert und mit Sohn Lukas überfordert. Frau Manser als verhuschte Museumspädagogin hat mit Sohn Max zwar keine Schulprobleme, aber mit dem arbeitslosen Gregor Schmucki, Vater von Janine, eine verflossene Affäre.

Frau Müller ist letztlich die einzige integre Person

Diesem Panoptikum an Charakteren steht Frau Müller gegenüber, seit 35 Jahren Lehrerin mit Leib und Seele. Selbst die Zuschauenden betrachtet die Pädagogin anfangs mit den argwöhnischen Augen der Eltern und stempelt sie als unfähig ab – was von Ausstatterin Bernadette Meier durch das schrullige, velotaugliche Regenwetter-Outfit noch unterstützt wird. Letztlich ist Frau Müller aber die einzig integre Person. Das Ensemble kostet das Lehrer-Eltern-Drama achtzig mitreissende Minuten genüsslich aus. Das Stück ist ein Muss für alle Lehrpersonen, alle Paare, die Kinder haben – und alle, die keine haben möchten.