Theater Eine verliebte Leiche tanzt und singt um ihr Glück: In der Kantonsschule Alpenquai herrscht das Musical Fieber Der Verein Musical Fever holt dieses Jahr das Jenseits und ein irrtümliches Eheversprechen auf die Bühne. Der morbide Spass reisst mit.

Musical Fever der Kantonsschule Alpenquai mit dem Stück «Komm runter – man muss nichts ausser sterben». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. August 2022)

Wenn Gesichter bleich sind, Gestalten bizarr, Welten düster und der Humor morbid, dann weiss man, dass sich der Verein Musical Fever wieder einem Film von Tim Burton gewidmet hat. Dieses Jahr wird frei nach dem Film «Corpse Bride» die Version «Komm runter – man muss nichts ausser sterben» aufgeführt.

Tim Burtons Vorlage entführt in ein fantastisch animiertes, tragikomisches, poetisches, romantisches und melancholisches Musikmärchen mit einem schaurig-schrägen Happy End. Was die jungen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren seit gestern in der Aula der Kantonsschule Luzern daraus entwickelt haben, ist eine reife Leistung.

Die Heirat soll gewinnbringend sein

Entstanden ist ein gut zweistündiges Stück, das von Beginn weg mit seinen neu interpretierten 15 Songs – unter anderem absolut cool «Thriller» – mitreisst.

Die Geschichte spielt im 19. Jahrhundert in England, zwei Ehepaare wollen ihre Kinder verheiraten. Während Vincents Eltern es mit Fischhandel zu Geld gebracht haben, aber gesellschaftlich nicht zur Elite gehören, ist Victorias Familie aristokratisch, aber verarmt. Die Heirat soll für beide Familien gewinnbringend sein. Am Tag vor der Vermählung sehen sich Vincent und Victoria zum ersten Mal – und verfallen einander tatsächlich in Liebe auf den ersten Blick. Es soll geheiratet werden.

Verzweifelt in der Unterwelt angekommen

So ein Ehegelübde will geübt sein. Der tollpatschige Bräutigam verzieht sich dazu in den Wald und steckt den Ring an einen knorrigen Ast. Das Holz entpuppt sich als Finger einer skelettierten Unglücklichen, die aus dem Reich der Toten aufsteigt, um Vincent mit sich zu nehmen. In der Unterwelt angekommen, versteht Vincent erst allmählich, wo er gelandet ist und mit wem er sich irrtümlich vermählt hat. Verzweifelt sucht er nach einem Ausweg, während auch in der Welt der Sterblichen der zukünftigen Braut die Zeit davonrennt. Da ihr Bräutigam verschwunden ist, soll sie einen anderen heiraten.

Die 19 jungen Darstellerinnen und Darsteller verdienen alle ein grosses Lob für ihre Bühnenpräsenz, ihre Leidenschaft, die sie ausstrahlen und ihr gesangliches und tänzerisches Können. Die monatelange Arbeit seit letztem Januar zeigt sich in jeder Szene. Die Lieder im Chor, begleitet von einem 15-köpfigen Live-Orchester, und die Tanzszenen reissen mit. Die authentischen Kostüme und das tolle, zweistöckige Bühnenbild machen aus dem Gesamtwerk ein Augenschmaus. Was geboten wird, ist gebündeltes Können in allen Bereichen: Regie, Produktionsleitung, Choreografie, musikalische Leitung, Technik – es ist von A bis Z herausragende Eigenleistung des Vereins.

«Mit dem Herz dabei und vielleicht nicht perfekt»

Traditionell wechselt die Regie jedes Jahr. Diese Produktion wurde von Anna Kazarow (25) aus Luzern, in Co-Regie mit Nicole Getzmann, zur Bühnenreife geführt. Sie studiert Gesang und stand seit 2015 selbst auf der Bühne.

«Die Magie der Bühne bildet für uns das Herzblut der Produktion. Mir war es wichtig, dass wir mit dem Herz dabei und vielleicht nicht perfekt sind, statt perfekt zu agieren, aber nicht mit dem Herzen.»

Das ist allen gelungen.