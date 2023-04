Theater «Früehligsgfühl im Herbscht» – ein schönes Schmunzelstück Das Seniorentheater Ebikon bringt ein Stück auf die Bühne, das in der Quartierbeiz spielt. Das Publikum lauscht sozusagen den teils intimen Gesprächen des Stammtischs.

In der Quartierbeiz Schlossgarten werden freudige und leidige Neuigkeiten ausgetauscht. Bild: Yvonne Imbach (Ebikon, 19. 4. 2023)

«Träumen ist auch mit vier mal zwanzig noch erlaubt!», sagt eine der Frauenfiguren, die das nette Schlossbeizli für das Sommernachtsfest dekorieren. Und damit trifft sie auch den Nagel auf den Kopf, wenn es um das Theaterspielen im reiferen Alter «sechzig plus» geht.

Das Seniorentheater Ebikon bringt nämlich dreizehn Frauen und Männer zum Träumen, indem sie feinfühlig und authentisch in ihren Figuren aufgehen. Im neuen Stück «Früehligsgfühl im Herbscht» geht es um die grossen und kleinen Themen im Leben, darunter ist auch die Liebe im Alter.

Das Publikum sitzt am Nebentisch

Das Quartierbeizli Schlossgarten läuft nicht mehr so wie früher, «de Pfopf esch doss», weiss der Wirt. Doch an diesem Wochenende wird hier nicht nur das Sommernachtsfest des Quartiervereins gefeiert, sondern auch der achtzigste Geburtstag von Freddy. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, dabei werden die Neuigkeiten ausgetauscht: Die Überbauung in der Nähe soll abgerissen werden. Noch haben nicht alle Mieter eine neue Bleibe gefunden.

Gerda hat sich in den Ferien in Mustafa verliebt und hofft auf ein spätes Glück. Ernst hingegen nutzt die moderne Technik und hat im Internet «Sommerrose» kennen gelernt. Wann wird er sie live treffen? Die Freuden und Sorgen werden geteilt, das Publikum sitzt quasi am Nebentisch und darf mitlauschen – und erkennt sich in der einen oder anderen Szene vermutlich wieder.

Regie zu diesem Schmunzelstück führt Esther Grunder. Sie sagt: «Wir sind zwischen 68 und 83 Jahre alt. Theaterspielen bedeutet Teamarbeit und das Aktivieren von Hirn und Körper. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!»