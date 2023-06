Theater-Pavillon Neues Stück der Luzerner Spielleute – sie wollen dem Tod den Stachel ziehen Im Stück «Der Jungbrunnen» soll ein neues Präparat das Leben verlängern. Das wirft faszinierende Fragen auf.

Der Pavillon der Spielleute in Luzern hat sich in einen Hörsaal einer medizinischen Fakultät verwandelt. Da ist gegenüber des Publikums eine mehrstöckige Tribüne aufgestellt worden, auf der Wissenschafterinnen und Wissenschafter in weissen Kitteln sitzen und dem Geschehen unter ihnen gebannt zuschauen.

Die Frage nach dem ewigen Leben beschäftigt im Stück «Der Jungbrunnen» auch die Wissenschaft. Bild: PD

Vor der Tribüne – ähnlich eines Seziertischs – stehen drei rote Sofas, worauf der Blick aller hinzielt. Hier werden fünf Testpersonen von einem Arzt-Ehepaar zahlreichen Fragen unterzogen.

Die Schallgrenze von 120 Jahren wird durchbrochen

Das vom Arztehepaar gegründete Institut «Long Life & Eternity» suchte per Anzeige ältere Menschen, die sich für eine Testreihe mit einem neuen Präparat zur Verfügung stellen. Das Medikament soll die Lebenszeit deutlich verlängern, die Schallgrenze von 120 Jahren definitiv durchbrochen werden. Fünf Menschen im Rentneralter haben sich für die Versuche gemeldet. In einer ersten Fragerunde will die Ärztin herausfinden, welche Hintergründe bei den Protagonisten für diese Bereitschaft stecken.

Einblick in eine Probe des Stücks «Der Jungbrunnen». Bild: Yvonne Imbach (luzern, 14. 6.2023)

Im neuen Stück «Der Jungbrunnen» zeigt das Ensemble Greyhounds, warum die Frage nach dem ewigen Leben die einzelnen Charaktere antreibt. Da ist die Frau, die zwei grosse Lieben an den Tod verloren hat und sagt: «Das kann’s noch nicht gewesen sein, ich will mehr vom Leben!» Und der Gastrokritiker, dessen Geschmackssinn sich verabschiedet, möchte zumindest wieder seine jugendliche Zunge zurückhaben.

Intensive und sehr anregende Probezeit

Das Stück ist das erste einer Trilogie von Kurt Bösch, extra für die Greyhounds geschrieben. Das Ensemble mit 17 Spielenden ist eine «ü 60»-Gruppe, das Stück ihre vierte Produktion und wird als Uraufführung gezeigt. Regie führt Reto Ambauen, der auf eine intensive und sehr anregende Probezeit zurückblickt: «Das Stück ist enorm textlastig, die Gruppe hat viel Arbeit investiert, dass die Dialoge so einwandfrei klappen. Wie man dem Tod den Stachel ziehen könnte, führte zu vielen faszinierenden Fragen und Diskussionen.»

Die Geschichte nimmt das Publikum auf eine emotionale Gedankenreise mit. Unterstrichen wird sie durch knackig getextete Lieder, die von Theatermusiker Christov Rolla extra für die Greyhounds geschrieben wurden.