Theater Wenn die Hausbesitzer verreisen, erscheint viel ungebetener Besuch Während das Ehepaar Siegenthaler in den Wellness-Ferien weilt, geschehen in ihrem Haus seltsame Dinge. Die Theaterlüüt Ämme beeindrucken unter anderem mit präzisem Timing.

Zwei Ganoven brechen im Theater der Theaterlüüt Ämme in das nur vermeintlich leere Haus ein. Bild: Yvonne Imbach (Emmen, 19. 4. 2023)

Die Theaterlüüt Ämme laden heute Abend zu ihrer Premiere-Aufführung von «Ganoveparty» ins Pfarreizentrum Emmen ein. Das Stück vereint Action mit Situationskomik und unterhält das Publikum drei gewollt chaotische Akte lang, in denen es zum Teil buchstäblich drunter und drüber geht.

«Tatort» ist das schicke Wohnzimmer des Ehepaars Siegenthaler, das kurz vor der Abreise in die Wellness-Ferien ist. Letzte Instruktionen gehen an die Hausangestellten so­wie an die Nachbarn. Letztere sollen auf das Haus aufpassen. Schon in der ersten Nacht aber geschehen seltsame Dinge im leeren Haus.

Zwei echte Ganoven brechen ein

So suchen die beiden verirrten Velofahrerinnen Lisa und Mary ein Plätzchen für die Nacht im Hause der Siegenthalers. Auch die Nachbarn Hedy und Albert schauen im Haus nach dem Rechten. Und bleiben nach einem Besuch im Weinkeller gleich zum Übernachten. Während sie schlafen, brechen zwei echte Ganoven ins Haus ein. Dabei beweist vor allem Vinzenz viel Tollpatschigkeit und Naivität. Als schliesslich noch Hausmädchen und Gärtner ihren Arbeitsort aufsuchen und an den Tresor wollen, ist das Haus übervoll.

Den Durchblick im ganzen Durcheinander behält die er­fahrene Regisseurin Monique Künzli, die das Ensemble gekonnt vorbereitet hat. Die Spielerinnen und Spieler zeigen ein sehr präzises Timing, was bei den vielen Auf- und Abgängen keine leichte Aufgabe ist.

Nach der Hauptprobe lobte sie zu recht: «Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung aller. Man spürt, dass alle Spass an ihrem Hobby haben und aus dem Theaterspielen Energie ziehen.»