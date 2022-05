Therapiehaus Lehn in Kriens Suchttherapie sammelt Geld für eine «warme Stube» «Je wohler man sich fühlt, desto eher gelingen Veränderungen», schriebt das Therapiehaus Lehn für Suchtbetroffene in Kriens. Dieses wird deshalb aufgehübscht – finanzieren soll das ein Crowfunding

Das Therapiehaus Lehn ist oberhalb von Kriens gelegen. zvg

In den letzten 26 Jahren hat die Institution Akzent Prävention und Suchttherapie im Therapiehaus Lehn in Kriens begleitet. Es bietet Platz für 15 Suchtbetroffene. Verteilt auf drei WG’s und begleitet von einem interdisziplinären Team, bauen sie sich dort ein neues und gesünderes Leben auf. «Je wohler sie sich fühlen, umso besser können sie sich auf die Therapie einlassen. Deshalb wird das Haus, das 1914 erbaut wurde, noch bis im Sommer renoviert», heisst es in einer Mitteilung.

20'720 Franken für Mobiliar

Um das Haus mit neuen, funktionalen Möbeln auszustatten, hat Akzent Prävention und Suchttherapie unter anderem ein Crowdfunding gestartet. Bis 16. Juni will der Verein 20’720 Franken sammeln. «Damit können wir Sofas, Sessel, Salontische und Sideboards für die drei WG’s anschaffen und unseren Klientinnen und Klienten eine warme ‹Stube› bieten: Einen Ort, wo sie zur Ruhe kommen, Kraft tanken und sich gegenseitig bestärken auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben», erklärt Fundraising-Leiterin Simone Ulrich.

Für einen Beitrag ab 20 Franken erhalten Unterstützter «ein selbstgemachtes bzw. -geerntetes Merci – vom Gedicht über ein Kunstwerk bis hin zum Gemüseabo». Weitere Infos und Spendemöglichkeiten finden sich unter www.lokalhelden.ch/lehn