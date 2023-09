Horw Zum Tod von Oskar Mathis – eine pointierte linke Stimme ist verstummt Auf einem Ausflug blieb das Herz des langjährigen Horwer L20-Politikers stehen. Oskar Mathis wurde 68-jährig.

Er gehörte zu den prägendsten Figuren der Horwer L20. Am 2. September ist Oskar Mathis überraschend 68-jährig verstorben. «Auf einem deiner geliebten Ausflüge in die Natur stand dein Herz plötzlich still – wir vermissen dich sehr», schreibt seine Familie in der Todesanzeige. «Die Nachricht hat uns tief betroffen gemacht», teilt die L20 via Website mit.

Oskar Mathis. Bild: Pius Amrein

Oskar Mathis startete seine politische Karriere 1995 als Einwohnerrat, dem er bis 1999 angehörte. Von 2000 bis 2003 war er in der Schulpflege aktiv. Beruflich leitete der Sozialpädagoge und -arbeiter damals mit Leib und Seele das Kinderheim Hubelmatt in Luzern. 2003 wählten die Horwerinnen und Horwer ihn zum Gemeinderat – nach einer längeren Durststrecke war seine Partei wieder in der Exekutive vertreten. Als Sozialvorsteher blieb er bis 2019 im Amt. In diesen 16 Jahren führte Mathis beispielsweise in Horw als zweite Luzerner Gemeinde Betreuungsgutscheine für Kinder sowie die Fachstelle Familie plus ein, schuf Probelokale für junge Bands und steigerte die Anzahl Ausbildungsplätze im Betagtenzentrum Kirchfeld von 0 auf 23.

Auch in der kantonalen Politik mischte Mathis lange Zeit mit: Von 2008 bis 2013 vertrat er die SP im Kantonsrat. Zudem amtete er während sechs Jahren als Bereichsleiter Gesundheit und Soziales im Verband der Luzerner Gemeinden (VLG). Von diesem Amt trat er im Juli 2020 zurück und verabschiedete sich von der Politbühne. Fast. Für die kommenden Wahlen kandidierte Mathis auf der Liste SP 60+ für den Nationalrat.

Mathis war bekannt dafür, seine linken Positionen zwar pointiert zu formulieren, aber auch parteiübergreifend Lösungen zu suchen. Zu unserer Zeitung sagte er 2020: «Linke Anliegen darf man in einem bürgerlichen Kanton oder Gremium nicht mit harter Oppositionspolitik einbringen. Man muss versuchen, seine Ziele mit kleinen Schritten zu erreichen. Wer eine Mehrheit vor den Kopf stösst, hat es nachher schwer, wieder einen guten Draht zu finden.» (hor)