Tokyo K1-Fight zwischen Luzerner und Japaner endet ohne Sieger – Rückkampf findet in Horw statt Der 54-jährige Unternehmer Patrick Bühlmann ist für einen K1-Kampf nach Japan gereist. Sein Gegenüber Tenman Kawaguchi kann er nicht bezwingen. Am 21. Oktober kommts zur Revanche. Der Schweizer will den Heimvorteil nutzen.

Patrick Bühlmann (blau) greift Tenman Kawaguchi mit einem Kick an. Bild: Screenshot Swiss Sport TV

Der Kampf in Tokyo ist nach zwei mal zwei Minuten zu Ende. Der 54-jährige Luzerner Patrick Bühlmann und der Japaner Tenman Kawaguchi, 47, haben sich am «Executive Fight Bushido» fair getrennt. In den vier Minuten zuvor schenkten sich die Unternehmer, die beide Hobby-Kampfsportler sind, nichts. In einem intensiven Kampf legten beide eine hohe Kadenz hin. Mit Lowkicks, Kniestössen und Faustschlägen gegen Körper, Beine und Kopf bearbeiteten sie einander abwechselnd. Die Wertung der Kampfrichter: Unentschieden.

Wenige Minuten nach dem Kampf meldet sich Bühlmann per Telefon. «Mit dem Unentschieden kann ich gut leben. Ich bin sehr zufrieden», sagt er, noch immer ausser Atem. Zu Beginn habe er einen Innen-Lowkick beim Gegner angebracht. «Den hätte ich exakter und härter platzieren sollen. Denn ab diesem Moment war Tenman angestachelt und griff vehement an.»

Tenman Kawaguchi (rot) landet einen Treffer an Patrick Bühlmann Kopf. Bild: Screenshot Swiss Sport TV

Unentschieden ist zu Hause keine Option

Die Schmerzen seien kurz nach dem Kampf durch das Adrenalin noch nicht gross, das werde sich aber wohl bald ändern, vermutet Bühlmann. Doch das sei Teil dieses Sports.

Der Inhaber mehrerer Luzerner Betriebe fliegt am Montag zurück in die Schweiz. Er will sich ein paar Tage Pause gönnen, danach geht's wieder ins Training im Thai-Kickbox-Center in Horw.

Noch im Ring stehend, lud Patrick Bühlmann seinen Gegner Tenman Kawaguchi – er ist CEO einer angesehenen japanischen Architekturfirma – nach Horw zum Rückkampf ein. Dieser findet am 21. Oktober anlässlich der «Knockout Fight Night» in der Horwerhalle statt. Dies war jedoch schon vor dem Fight in Tokyo beschlossene Sache. Mit welchem Ziel er bei einem Heimspiel antritt, braucht man einen Kampfsportler eigentlich nicht zu fragen: «In Horw gebe ich mich mit einem Unentschieden sicher nicht zufrieden. Da wird das Tüpfelchen auf's i gesetzt», gibt sich Bühlmann zuversichtlich.