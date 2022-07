Tourismus Die Cars sind zurück in Luzern: In der Altstadt wird wieder fleissig flaniert und fotografiert Die postpandemische Reiselust in Luzern nimmt Fahrt auf, auf dem Schwanenplatz steigen wieder Carreisende ein und aus. Dennoch sind zahlreiche Massnahmen hängig, die dem Tourismus unter die Arme greifen sollen.

«Es sieht manchmal aus wie an einer Demo – das Fähnli voraus und eine riesige Masse hinterher.» Iwan Kunz von der Gelateria dell'Alpi erinnert sich an vorpandemische Zeiten, als die Reisegruppen in Scharen auf das Löwendenkmal zusteuerten. Von seinem Arbeitsplatz hinter der Glacetheke aus hat er direkte Sicht auf das Geschehen vor dem Monument. Es ist ein Szenario, das er auch heute wieder vermehrt beobachten kann.

Der Tourismus ist in die Stadt Luzern zurückgekehrt. Gemäss Kunz sei in erster Linie auffällig, dass immer mehr Reisecars ankommen: Das Inseli war in den letzten Tagen der am stärksten frequentierte Carparkplatz und zu Spitzenzeiten zu 40 bis 55 Prozent ausgelastet, wie es bei der Stadt Luzern auf Anfrage heisst. Beim Schwanenplatz schwanke die Auslastung stark und die Statistik sei weniger verlässlich, da dort auch Drittfahrzeuge halten – nachmittags sei aber auch er wieder bis zu 35 Prozent besetzt.

Die Cars am Schwanenplatz in Luzern sind zurück und bringen wieder vereinzelt Touristinnen und Touristen. Dominik Wunderli (Luzern, 04.07.2022)

Das ist zwar nicht vergleichbar mit dem Rekordjahr 2019, als die Auslastung Ende Juni in der Stosszeit zwischen 60 und 90 Prozent betrug. Noch zur gleichen Zeit vergangenes Jahr wurde der Parkplatz aber so wenig genutzt, dass es keine repräsentativen Daten dazu gibt.

Luzern zieht wieder Ferntourismus an

Eine massive Steigerung gegenüber dem Vorjahr gab es auch bei den Logiernächten in der Stadt Luzern, wie es die aktuellsten Zahlen der Beherbergungsstatistik des Bundes zeigen: Kumuliert bis und mit April sind die Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr bereits um mehr als 85 Prozent gestiegen.

Tourismusdirektor Marcel Perren rechnet damit, dass sie dieses Jahr wieder auf gut zwei Drittel des Messwerts von 2019 wachsen werden:

«Die Buchungen für die Sommermonate sind gut und wir sind zuversichtlich, diesen Wert zu erreichen.»

So sind neben der Besucherschaft aus Europa und den USA auch immer häufiger Touristinnen und Touristen aus Indien, Thailand oder den Golf-Staaten anzutreffen.

Drittwichtigstes Herkunftsland nach wie vor absent

Wer der Stadt nach wie vor fern bleibt, sind die Reisenden aus China. Das ist primär auf die «Zero-Covid»-Strategie des Landes zurückzuführen. Nach der Schweiz und den USA ist China der drittwichtigste Markt für den Luzerner Tourismus – oder war es zumindest vor der Pandemie.

Dass die chinesischen Besucherinnen und Besucher nach wie vor ausbleiben, bekommt etwa auch das Hotel Falken am Rotsee in Ebikon zu spüren. 2019 kamen hier 60 bis 70 Prozent der Gäste aus China, wie Betriebsassistentin Priska Wälle mitteilt. Aber es ziehe wieder an, wenn auch aktuell mehr mit Menschen aus anderen asiatischen Ländern oder Europa.

Um den Tourismus unter diesen pandemiegeprägten Voraussetzungen anzukurbeln, gibt es Bestrebungen von unterschiedlichen Stellen. Einen Versuch startete Schweiz Tourismus, als eine Gruppe von Influencern aus der ganzen Welt ihren Weg durch die Tourismusregion Luzern filmte und fotografierte. Ansprechen sollen sie gemäss Perren ein «aktives, jüngeres Zielpublikum, das meist individuell und digital unterwegs ist».

Metropolitankonferenz will attraktivere Öffnungszeiten

Eine weitere Massnahme kommt von der Metropolitankonferenz Zürich, der auch der Kanton Luzern angehört. Der Zusammenschluss forderte vergangene Woche in einem Brief an den Bundesrat, dass Detailhandelsgeschäfte in noch zu definierenden städtischen Tourismuszonen auch sonntags öffnen dürfen. Eine Sonderregelung, die bis jetzt nur in Destinationen des Bergtourismus gilt.

An sich kein neuer Vorschlag: Die Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren der Kantone Zürich, Luzern und Tessin lancierten bereits im Januar einen gemeinsamen Vorstoss mit ebendieser Forderung. Darunter war Luzerner Regierungsrat Fabian Peter (FDP), der auch Mitglied des Metropolitanrats ist.

Der Vorstoss kam bei der Stadt Luzern gut an, stiess aber auf Kritik beim Gewerkschaftsbund und Detaillistenverband. Gegenüber der «Luzerner Zeitung» hielt Peter fest, dass er damit nicht gegen die Ladenöffnungszeiten schiessen, sondern möglichst viel Handlungsspielraum für den Tourismus der Zukunft erreichen wolle. «Erweiterte Ladenöffnungszeiten in beschränkten touristischen Gebieten könnten ein Mittel sein, um die Wertschöpfung zu steigern.»

Tourismus soll nachhaltiger werden

Hintergrund dafür sei ein neues Tourismusleitbild, das der Kanton aktuell ausarbeitet. Auch die Stadt Luzern präsentierte vergangenen Dezember ihre «Vision Tourismus 2030». Die Ziele sind weniger Massentourismus, mehr Individualreisende sowie eine bessere Lenkung der Besuchenden. Um entsprechende Massnahmen umsetzen zu können, hat der Stadtrat eine befristete Stelle als «Projektleitung Tourismus» bewilligt.

Luzerns Tourismus der Zukunft: Eine kleinere Masse, mehr Glace. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 23. Juli 2020)

Künftig soll sich also eine kleinere Zahl an Touristinnen und Touristen in der Stadt einfinden, die Wertschöpfung pro Person aber steigen. In anderen Worten: Den Gästen vor dem Löwendenkmal soll vermehrt auch Zeit für eine Glacepause bleiben.