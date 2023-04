Tourismus in Luzern Sackmesser und Guggerzytli – seit 75 Jahren steht «Casagrande» für Souvenirs Zuerst waren es grosse Messingbuchstaben, bald kamen Holzkühe und Uhren dazu. Heute hat das Luzerner Familienunternehmen sechs Geschäfte und führt nebst Andenken auch Luxusgüter.

Das Gründerpaar Kyra und Carlo Casagrande-Marsh. Bild: PD

Wer in Luzern an Souvenirs denkt, kommt automatisch auf den Namen Casagrande. Souvenirs werden zwar oft belächelt, jedoch mit Bestimmtheit in diversen Ausführungen in jedem Haushalt zu finden sein. Das wussten schon Carlo und Kyra Casagrande-Marsh. Sie eröffneten am 11. April 1948 an der Hertensteinstrasse 35 – heute befindet sich hier ein Geschäft eines Mobilfunkanbieters – ihren ersten Souvenirladen und legten damit den Grundstein für weitere Geschäfte. Wie Sohn Robert Casagrande, 69, erzählt, starteten seine Eltern damals mit 80 Franken in der Tasche.

Verkauft wurde im Laden vor allem Messingware, wie etwa Buchstaben. Diese liess Carlo Casagrande in England fertigen, dem Mutterland seiner Frau Kyra. Nach und nach wurde das Sortiment erweitert, der Fokus lag mangels Souvenirs auf dem Kunsthandwerk. Die Touristensaison dauerte damals in der Stadt Luzern von Mitte Mai bis Mitte September. Danach war quasi tote Hose. Das war auch der Grund, warum Carlo und Kyra Casagrande in St.Moritz ein Wintergeschäft betrieben, um finanziell über die Runden zu kommen.

John (links) und Robert Casagrande in einem ihrer Souvenirläden. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 5. 4. 2023)

Ihr Sortiment wurde mit bestickten Blusen und Gilets und den legendären Steiff Meckys ergänzt. Im Jahr 1959 zeichnete Carlo Casagrande die Vorlage zum Casiboy, einer Holzfigur mit Edelweisskragen und Sennenkäppi, geschnitzt vom Spanier Fernand Suso. «Casiboy» steht vor den Casagrande-Geschäften, ist als Pin oder Schlüsselanhänger erhältlich. «Das ist unser Maskottchen und ein beliebtes Fotosujet bei Touristinnen und Touristen», sagt Robert Casagrande, der zusammen mit Bruder John die Geschäftsleitung seit 1977 innehat. Robert als Aussen- und John, 72, als Innenminister.

In bester Laune an der Jubiläumsfete: Casiboy, Robert Casagrande und Carlo Liberato. Bild: Casagrande

Die Kundschaft und der Umsatz nahmen zu, und so wurde 1964 ein zweites Geschäft an der Kapellgasse eröffnet. Es folgten weitere Filialen, heute sind es sechs. Drei setzen auf Souvenirs, drei auf Uhren und Luxusartikel. Die letzte Eröffnung war im Mai 2019 mit einer Luxusboutique am Grendel 19. Knapp ein Jahr später legte Corona das Tourismusgeschäft lahm. Robert Casagrande sagt dazu: «Das war die grösste Krise und hat auch uns getroffen. Da wir aber während 20 Jahren gut geschäfteten und es stets aufwärts ging, hatten wir Reserven. Aber auch dank Bund und Kanton konnten wir diese Krise meistern.»

Von 130 auf 67 Angestellte – und jetzt wieder gegen 100

Wie viele andere Betriebe musste auch Casagrande sein Personal reduzieren, Angestellten kündigen. Vom Personalbestand von 130 Personen vor Corona auf 67 runter. Dank Kurzarbeit konnten sie den Personalbestand halten, heute sind es wieder gegen 100 Angestellte, inklusive der Teilzeitpensen. Und der Umsatz sei im Vergleich zu vor Corona aktuell wieder bei etwa 63 Prozent.

Das Sortiment umfasst rund 18’500 Artikel, davon sind über 7000 Uhren. Der Renner ist das Victorinox-Sackmesser. Mit Blick auf den Umsatz sind Souvenirartikel, Uhren und Luxusgüter die wichtigsten Artikel.

Asiatische Touristinnen und Touristen auf Souvenirjagd am Grendel. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. 2.2020)

Die ersten Cars mit Chinesen

Casagrande feierte am 11. April sein 75-Jahr-Jubiläum. Und just an jenem Dienstag hielt auch wieder einer der ersten Cars mit China-Touristen. Dank der Asiaten sei die Saison ganzjährig. Mit den chinesischen Touristen wurde bis 2019 rund die Hälfte des Umsatzes generiert. Nun soll es also auch diesbezüglich wieder aufwärtsgehen. Denn bis diesen März machten die chinesischen Touristen lediglich 3,4 Prozent gegenüber 2019 aus.

Die Faszination des Handelns erfasste Robert schon von klein auf.« Schon früh half ich im Geschäft mit, da war ich knapp zehn Jahre alt», erzählt er. Sein Stundenlohn betrug einen Franken. Als er genug Fränkler beisammen hatte, kaufte er sich mit 11 Jahren eine Rigi Automatic Armbanduhr mit Tages- und Datumangabe. Die Liebe zur Uhr ist geblieben, er sei übrigens ein Sammler von Swatch-Uhren und habe eine der zehn schönsten Sammlungen weltweit, fügt er noch an.

Robert (links) und John Casagrande in der Filiale am Grendel. Bild: Nadia Schärli

(Luzern, 5. 4. 2023)

Robert, der Aussenminister, steht wie bereits eingangs erwähnt dem Innenminister zur Seite. Die Brüder unterscheiden sich nicht nur optisch. John erklärt kurz, dass er eigentlich vor Corona bereits aufhören wollte, doch familienintern sei das nicht gut angekommen. Nach zwei Wochen unfreiwilliger Pensionierung durch den Lockdown sei er wieder ins Geschäft zurück. John Casagrande sagt zum Abschied: «Es macht Spass, täglich hier zu sein, zwar im Hintergrund, aber ich geniesse es.»