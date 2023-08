Tourismus 150 Zimmer, zwei Carparkplätze, eine Bar, kein Restaurant: So soll das neue Hotel im Tribschen aussehen Das Baugesuch für das Projekt liegt nun auf. Die Baukosten betragen rund 30 Millionen Franken.

Das neue Hotel ist an der Tribschenstrasse 7 und 9 geplant. Visualisierung: Nightnurse Images

An der Luzerner Tribschenstrasse entsteht ein neues Hotel mit rund 150 Zimmern auf sechs Etagen in der 3-Sterne-superior-Klasse. Nun steht für das Projekt der nächste wichtige Schritt an: Das Baugesuch wurde eingereicht und liegt nun bei der Stadt öffentlich auf. Wie den Unterlagen zu entnehmen ist, erfolgt der Baubeginn voraussichtlich Mitte 2024, die Eröffnung ist Mitte 2026 vorgesehen.

Hinter dem Projekt «Stadthotel Tribschen» stehen die Baumaterialfirma HG Commerciale und die Zentralschweizerischen Baumeisterverbände ZBV, die Eigentümer der Liegenschaft sind. Betrieben wird das Hotel von der Tavolago AG. Die Tochterfirma der Schifffahrtsgesellschaft SGV führt in der Region bereits zahlreiche Hotels und Restaurants, etwa den Stern, die Taube, das LUZ oder die Chärnsmatt. Die Büros der ZBV werden in das neue Stadthotel integriert.

Für das Hotel wird die bestehende Überbauung an der Tribschenstrasse 7 und 9 abgebrochen. Die Lütolf und Scheuner Architekten aus Luzern planen den Neubau. Gerechnet wird mit einer Investition von rund 30 Millionen Franken.

Kein Restaurant, aber eine Lobby-Bar

Vorgesehen ist eine gemischte Gästestruktur: Individual- und Business-Reisende, Familien und auch Gruppen sollen Platz haben. Die meisten sollen mit dem ÖV anreisen. Beim Hotel sind zwei Carparkplätze und sieben Langzeit-Autoparkplätze in einer Einstellhalle geplant, 16 weitere Parkplätze stünden auf Nachbargrundstücken zur Verfügung. Reisende würden frühzeitig bei der Buchung auf die beschränkte Anzahl Parkplätze hingewiesen.

Ein Restaurant ist nicht geplant. «Die Gäste sollen dazu animiert werden, die Tavolago-Restaurationsbetriebe zu Wasser und zu Land zu buchen», heisst es in den Auflagedokumenten. Entstehen soll dagegen eine frei zugängliche Lobby mit Bar und rund 40 Sitzplätzen. (std)