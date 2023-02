Transfer Der Chamer Gemeindeschreiber wechselt nach Kriens Martin Mengis wird nach 13 Jahren in Cham Stadtschreiber in Kriens. Seine Erfahrung war für den Stadtrat ausschlaggebend.

Martin Mengis wird neuer Stadtschreiber von Kriens. Bild: Stadt Kriens

Die Stadt Kriens hat einen neuen Stadtschreiber gefunden: Martin Mengis wird Nachfolger von Karin Schuhmacher Bürgi, die per Ende Mai nach 20 Monaten im Amt gekündigt hat. Der 56-jährige Mengis ist seit 13 Jahren Gemeindeschreiber in Cham und wohnt mit seiner Familie in Zug, wie die Stadt Kriens mitteilt. Zuvor war der promovierte Naturwissenschaftler und diplomierte Gemeindeschreiber in der Baudirektion des Kantons Zürich, im Universitätsspital Zürich und der Stadtverwaltung Kloten tätig. Nach einer viermonatigen Kündigungsfrist erfolgt der Amtsantritt am 1. Juli.

Die langjährige Erfahrung als Gemeindeschreiber sei wichtiger Grund für den Krienser Stadtrat gewesen, Martin Mengis zum neuen Stadtschreiber zu wählen. Er werde «eine wichtige Scharnierfunktion zwischen Stadtparlament, Stadtrat und Verwaltung» wahrnehmen, schreibt die Stadt Kriens. «Die Arbeiten an dieser Schnittstelle interessieren mich sehr. Ich freue mich, diese Aufgabe in Kriens anzupacken», wird Mengis in der Mitteilung zitiert.