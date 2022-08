Trinkwasserverschmutzung «Grosi, du musst das Wasser abkochen»: So meistern Betroffene im Quartier Langensand–Matthof die aktuelle Situation Bereits knapp eine Woche ist das Wasser ab Hahnen im Luzerner Quartier Langensand–Matthof nicht mehr geniessbar. Betroffene gehen relativ locker mit der Situation um, haben aber dennoch Fragen.

Im Shopping-Center Schönbühl ist Wasser auch am Donnerstag das Thema. Zum einen wegen der Hitze, zum anderen wegen der aktuellen Verschmutzung im Gebiet Langensand-Matthof. Von der Verunreinigung sind rund 600 Anschlüsse betroffen, die Nutzerinnen und Nutzer dieser Anschlüsse müssen seit letztem Samstag das Wasser bis auf weiteres abkochen.

So auch die Frau, die ich im «Kafi-Klatsch» antreffe. Sie gehört zu den Betroffenen. Ihren Namen will sie nicht in der Zeitung lesen, wie andere Befragten auch nicht. Informiert wurde die Frau von einer Nachbarin, diese habe an ihrer Tür geklingelt. Sie kaufe jedoch seit je her Mineralwasser, denn sie traue den 50 Jahre alten Leitungen in ihrem Wohnblock sowieso nicht, erzählt sie. Die aktuelle Situation ändere nicht viel an ihrem Tagesablauf. Das abgekochte Wasser, um etwa die Zähne zu putzen, werde in einer Wasserkaraffe abgefüllt.

Wasser mit oder ohne Kohlensäure ist heiss begehrt, die Grossverteiler reagieren mit Aktionen und halbieren den Preis. Bild: sam

(Luzern, 4. August 2022)

Im Nebenhaus treffe ich dann die Nachbarin, die geklingelt hatte. Ja sie habe am Samstag um Mitternacht ein Whatsapp von ihrer Nichte bekommen:

«Grosi, du musst das Wasser abkochen.»

Seither habe sie die Katastrophenapp auch runtergeladen und koche das Wasser ab. Zusätzlich lege sie sich einen grösseren Wasservorrat als bisher an. Richtig ärgern würde sich aber niemand, den sie kenne:

«Wir wohnen hier ja im Paradies, das macht zufrieden, deshalb denke ich es können alle damit umgehen, ändern können wir es ja eh nicht.»

Angst, die Gaskosten könnten extrem steigen

Ein weiterer Bewohner kommt dazu:

«Wir wissen einfach nicht, wie lange das dauert und warum es so ist. Das macht mir schon Sorgen. Und mit dem Abkochen brauchen wir auch viel mehr Gas und das wird ja auch immer teurer.»

Er bemängelt die Informationen seitens der ewl. Den Zettel, der an der Lifttüre klebt, hätten doch viele am Sonntag gar nicht gesehen. «Es gibt ja keine Zeitung, wer will denn an einen Sonntag an den Briefkasten, ausserdem war Schwingfest und heiss war es auch», sagt der Mann. Die ewl ihrerseits will morgen Freitag an einer Pressekonferenz informieren.

Zurück an den Schönbühlring. Dort seien inzwischen alle über die Verschmutzung und was zu tun sei informiert worden. «Wir kennen uns im Haus und haben alle über Telefon oder direkt an der Wohnungstüre informiert», sagt die Frau und entschwindet im Lift.

Im Nebenhaus eine ähnliche Situation, die Bewohnerinnen und Bewohner nehmens wie es ist. Nur in der Zahnarztpraxis hat das verunreinigte Wasser mehr Flexibilität gefordert:

«Bohren können wir nicht. Zurzeit werden die gebuchten Termine neu terminiert.»

Keine Hamsterkäufe wie beim WC-Papier

Nicht ganz so locker wie die älteren Bewohnerinnen und Bewohner nehmen es die Teenies. «Wir müssen jetzt täglich im Shopping Wasser holen und die Sechserpackungen nach Hause schleppen». erzählt ein 14-Jähriger. Schlimm sei es zwar nicht, aber mühsam, so der Teenie weiter.

Lisa Savenberg, Sprecherin Genossenschaft Migros Luzern sagt zur Situation: «Eine erhöhte Nachfrage haben wir im «Schönbühl» festgestellt, zu Hamsterkäufen wie etwa beim Toilettenpapier ist es bisher jedoch nicht gekommen. Wir haben sämtliche Filialen im erweiterten Umfeld bereits am Dienstagmorgen mit rund 50 zusätzlichen Paletten Mineralwasser beliefert. Die Versorgung ist sicher gestellt.»