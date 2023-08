Udligenswil Defekte Stehlampe führt zu Brand in ehemaligem Gasthof Engel In Udligenswil kam es am Dienstagabend zu einem Grossbrand. Der Brand ist auf eine elektrotechnische Ursache zurückzuführen.

Jetzt ist klar, weshalb es am Dienstagabend im ehemaligen Gasthof Engel in Udligenswil brannte. Der Brand ist auf einen Defekt an einer Stehlampe zurückzuführen, teilt die Luzerner Polizei mit.

Verletzt wurde beim Brand niemand. Der Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden. Er dürfte nach Polizeiangaben sehr hoch sein. (rem)