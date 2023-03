Über 100 Kilo Abfall Nach der Fasnacht: Stühle und Velos landen in der Reuss Feiern bis zum Morgengrauen und Kaffi «Huerenaff» bis zum Abwinken. Die rüüdigen Tage sind für dieses Jahr ganz sicher vorbei. Neben tollen Erinnerungen bleibt aber auch viel anderes: Abfall nämlich.

Quelle: PilatusToday / David Migliazza

Über 120 Tonnen Abfall entstehen jährlich während der fünften Jahreszeit alleine in der Stadt Luzern. Leider landet aber nicht alles in den dafür vorgesehenen Big Bags, sondern vieles in der Gasse. Wie die Gassen nach dem Güdisdienstag aufgeräumt werden ist im Video von PilatusToday zu sehen. Leider werfen viele Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ihren Abfall aber nicht nur einfach auf die Strasse, sondern auch in die Reuss oder in den See. Mehrere 100 Kilogramm Abfall landen so im Wasser.

Nach der Fasnacht ist Spezialreinigungszeit

Die Zeit nach der Fasnacht ist die Zeit der Spezialreinigung. Die Abfallentsorgung der Stadt Luzern ist jedes Jahr in den Tagen nach dem Aschermittwoch mit dem Boot am Ufer der Reuss und dem Vierwaldstättersee unterwegs. Weil dafür auch das Wetter passen muss, findet die Reinigung nun erst über eine Woche später statt. Die Verantwortlichen starten am Dienstagmorgen vom Inseli aus mit dem Boot und fischen dann den Abfall entlang der Fasnachts-Hotspots aus dem Wasser. Wie es sich für ein Spezialreinigungsdetachement gehört, ausgerüstet mit Spezialwerkzeug.

Allerlei Kurioses

Neben unzähligen Flaschen und Dosen finden die Abfallfischer auch so einiges Ungewöhnliches. So hängt plötzlich ein Velo oder ein Trottinett am Haken.

«Wieso wirft man einen Stuhl ins Wasser?»

Das fragt Anibal Pinto, Mitarbeiter Abfall-Entsorgung. Ja, gute Frage, auf die man kaum eine sinnvolle Antwort findet. Aber an der Fasnacht passiert halt so einiges Unerwartetes. Da kommen so manche Eltern auch direkt von der Party nach Hause, um den Kindern Frühstück zu machen:

Quelle: Pilatus Today

Sehr gute Wasserqualität

Die Reuss wird aber nicht nur nach der Fasnacht gereinigt. Zweimal im Jahr ist das 3-köpfige Team unterwegs. Unter anderem deshalb weisst die Reuss eine sehr gute Wasserqualität auf. So kann auch in diesem Jahr wieder unbedenklich gebadet werden.