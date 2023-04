Überbauung Neue Siedlung in Adligenswil wird in 18 Häusern Platz für 40 Haushalte bieten Im Ebnet entsteht eine neue Siedlung mit Wohneigentum. Rund 40 Prozent der Einheiten sind reserviert. Geheizt wird per Fernwärme.

An der Ebnetstrasse in Adligenswil ist eine neue Wohnsiedlung mit 18 Gebäuden geplant. Davon sind fünf Einfamilienhäuser und zwei Doppelfamilienhäuser. Und in keinem der anderen Häuser befinden sich mehr als drei Wohnungen.

In der Siedlung «Im Ebnet» in Adligenswil stehen zukünftig auch Doppeleinfamilienhäuser (mit Gartenhecke) und Einfamilienhäuser. Visualisierung: PD / Swiss Interactive AG

Dies ist für aktuelle Bautätigkeiten eher die Ausnahme, vielerorts wird verdichtet gebaut. «Wir haben auf dieser Parzelle das heute gesetzlich maximal Mögliche realisiert», erklärt Martin Barmettler, Geschäftsführer der Bauherrin Eberli Anlage AG. Das Grundstück mit einer Fläche von 14’184 Quadratmeter wurde vor ein paar Jahren eingezont, ursprünglich wurde das Land landwirtschaftlich genutzt. Damit eine Einzonung überhaupt möglich war, musste ein Syntheseplan erarbeitet werden, der die zukünftige Bebauung bereits vorab regelte.

Bedingung war, dass sich diese ins bestehende Gebiet einfügt. Die Stimmberechtigten haben der Einzonung – ohne den an die Siedlung anschliessenden Hang – schliesslich zugestimmt. Dies habe noch die Verkäuferfamilie aufgegleist, erklärt Barmettler. Die Eberli Anlage AG kam erst ins Spiel, als das Grundstück rechtsgültig eingezont war. «Wir haben die Vorgaben betreffend der Gebäudevolumen gemäss dem rechtsgültigen Zonenplan umgesetzt. Und bei der Baueingabe hatten wir keine einzige Einsprache», betont Barmettler.

1.5 Parkplätze pro Wohnung und erneuerbare Energie

Einzig die Zufahrten habe man im Vergleich zum Syntheseplan noch angepasst, erklärt der Geschäftsführer der Bauherrin. «Nun wird der Verkehr anfangs Quartier in zwei Tiefgaragen geführt, statt Strassen bis zu jedem Haus zu ziehen.» Ein Grossteil der Häuser sind direkt an die beiden Tiefgaragen angeschlossen. In der Siedlung entstehen für die 40 Wohneinheiten 65 Parkplätze, in Tiefgaragen oder gedeckten Plätzen. Hinzu kommen ungedeckte Besucherparkplätze bei der Einfahrt ins Quartier.

Die Siedlung wird an den heute von der Ecogen Rigi Genossenschaft betriebenen und von der Gemeinde Adligenswil initiierten Fernwärmeverbund angeschlossen. «Dadurch braucht die Siedlung per se weniger Strom, denn Hauptstromfresser sind heutzutage die Wärmepumpen und die Warmwasser-Aufbereitung», erklärt Barmettler. Auf den Dächern werden Photovoltaikanlagen installiert, die von den CKW finanziert und betrieben werden, der produzierte Strom wird in deren Netz fliessen. Bewohnerinnen und Bewohner erhalten im Gegenzug den in der Siedlung produzierten Strom zehn Prozent günstiger.

Traum vom Eigenheim ist für manche nicht finanzierbar

Die 31 Wohnungen im Stockwerkeigentum weisen 2,5 bis 5,5 Zimmer auf, die Doppel- und Einfamilienhäuser 5,5 bis 6,5 Zimmer. Das Interesse besonders an den Einfamilien- und Doppelhaushälften sei hoch. «Der Wunsch für ein Eigenheim ist nach wie vor da, manchmal klappt aber die Finanzierung nicht», sagt Barmettler.

Schliesslich seien die Häuser und Wohnungen auch nicht ganz günstig. Ein Einfamilienhaus mit 6,5 Zimmern auf 233 Quadratmetern kostet beispielsweise rund 2,54 Millionen Franken, eine Doppeleinfamilienhaushälfte mit 5,5 Zimmern und 158 Quadratmeter rund 1,85 Millionen Franken. Eine 4,5-Zimmer-Wohnung ist ab knapp 1,2 Millionen Franken zu haben.

Bis jetzt sind gemäss Barmettler rund 40 Prozent der Wohneinheiten reserviert, was der erwarteten Entwicklung entspreche. Doch er sagt auch: «Es kam vor, dass Interessenten ihre Reservation im letzten halben Jahr zurückziehen mussten.» Dies habe allgemein innerhalb des letzten Jahres zugenommen, so Barmettler. Die Wohnungen im Ebnet in Adligenswil können voraussichtlich ab Winter 2024/25 bezogen werden. Zwischen den Gebäuden bleibt Platz für Grünflächen und zwei Spielplätze.