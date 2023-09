Überfall in Reussbühl Räuber fordert Geld, rechnete aber nicht mit dieser Reaktion der Ladenbesitzerin Am Mittwochnachmittag ist es Reussbühl zu einem Raubüberfall gekommen. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

In diesem Velogeschäft in Reussbühl konnte die Ladenbesitzerin verhindern, dass ein Räuber Beute macht.

Ein Räuber betrat am Mittwoch um 16.10 Uhr in Reussbühl ein Velogeschäft in der Nähe beim Seetalplatz – mit der Absicht, das Geschäft auszurauben. Er verlangte von der Ladenbesitzerin Geld. Doch das lehnte diese prompt ab, wie aus einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei vom Freitag hervorgeht. Also probierte der Räuber, die Kasse selber zu öffnen, ebenfalls erfolglos.

In der Folge kam es zu einem Handgemenge, bei welchem die Ladenbesitzerin leicht verletzt wurde. Der Mann flüchtete anschliessend aus dem Geschäft. Auf seiner Flucht entwendete er in der Nähe des Velogeschäfts ein E-Bike und fuhr damit zum Bahnhof Emmenbrücke, wo er in einen Zug nach Luzern stieg. Im Bahnhof Luzern konnte der Mann in Zusammenarbeit mit der Transportpolizei der SBB von der Luzerner Polizei festgenommen werden.



Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer. Er befindet sich derzeit in Haft. Die gestohlenen Gegenstände konnten sichergestellt werden. (mme)