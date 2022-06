Überraschungsgast Hoher Besuch: Darum besucht Roger Federer eine Schule in Emmen Der Weltstar hat am Samstag in Emmen einen Spielplatz eingeweiht. Dabei zeigte er sich nahbar wie gewohnt.

Promi-Alarm in der Zentralschweiz: Der Schweizer Tennisspieler Roger Federer (40) hat am Samstag die Luzerner Gemeinde Emmen besucht. Quelle: PilatusToday

Roger Federer in der Schule Emmen Dorf. Die halbe Gemeinde wäre Kopf gestanden, wenn sie vom Vorhaben gewusst hätte. Deshalb galt für die Organisatoren: Höchste Geheimhaltung. Die Schulleitung gab dem besten Tennisspieler der Schweizer Geschichte in der Vorbereitung den Codenamen «Spongebob», angelehnt an den berühmten Schwammkopf der Kindersendung.

Los gehts, der neue Spielplatz ist eröffnet. Bild: Roger Federer Foundation, Marcel Grubenmann (Emmen: 11. Juni 2022)

Und so war es für die Kinder und diversen Passanten denn auch eine Überraschung, als Roger Federer am Samstagvormittag in Emmen auftauchte. Er gab sich die Ehre, weil die Schule Emmen Dorf den Pausen- und Spielplatz neu gestaltet hatte – und seine Stiftung, die Roger Federer Foundation, das Projekt unterstützt. 44'000 Franken steckte die Organisation in die Neugestaltung mit dem Ziel, dass der Spielplatz naturnaher und für Kinder attraktiver wird. Der Maestro liess es sich dabei nicht nehmen, den Platz zu eröffnen und zusammen mit den Schulkindern die erste Begutachtung durchzuführen.

Roger Federer auf dem Schulplatz mit Schulleiterin Liliane Wiler (grünes Kleid) und dem Emmer Gemeinderat Brahim Aakti (links). Bild: Roger Federer Foundation, Marcel Grubenmann (Emmen: 11. Juni 2022)

Kinder sollen sensibilisiert werden

Dabei zeigte sich Federer während der knapp stündigen Einführung und Besichtigung nahbar, wie man es von ihm kennt. Ein Weltstar zum Anfassen, sozusagen. Das liess sich auch die lokale Politprominenz nicht entgehen. Vier von fünf Emmer Gemeinderäten waren anwesend, ebenso fünf Kantonsräte. Der Fokus lag aber unumstritten bei den Kindern. Diese zeigten sich begeistert und führten den 20-fachen Grand-Slam-Sieger rund um den Spielplatz. «Das bringt mich zurück in meine eigene Kindheit. Ich hätte mir damals auch einen solchen Spielplatz gewünscht», erzählte er der versammelten Schar. Diese stellte ihm neugierig Fragen. Ein Mädchen wollte von ihm wissen, wie alt er denn sei. Als Federer zurückfragte, was sie denn denke (ihre Antwort: «25?»), informierte er sie lachend, dass er bereits 40-jährig sei.

Ein Weltstar zum Anfassen. Bild: Roger Federer Foundation, Marcel Grubenmann (Emmen: 11. Juni 2022)

Der Tennisstar kam nach Emmen, um das Projekt genauer vorzustellen. Es ist eines von 31 in der Deutschschweiz und in der Romandie, das die Roger Federer Foundation unterstützt. Die Stiftung setzt sich für Schulen ein, die sich in einem sozio-ökonomisch schwierigen Umfeld befinden. 9250 Kinder sollen davon profitieren, wobei die Stiftung überall auf naturnahe Spielplätze setzt. Grund: Die Kinder sollen für das Spielen und Lernen draussen sensibilisiert werden. Gegenüber unserer Zeitung begründete Federer, weshalb er Emmen mit seiner Anwesenheit beehrte: «Die Verantwortlichen hier haben einen super Job gemacht. Es ist ein Paradebeispiel für die anderen Spielplätze. Darum wollten wir ihnen danken.»

«Wer hat gerne Glace?», wollte Roger Federer von den Kindern wissen. Bild: Roger Federer Foundation, Marcel Grubenmann (Emmen: 11. Juni 2022)

Neue Runde für weitere Schulen eingeläutet

Die Stiftung hat für den umgestalteten Spiel- und Pausenplatz mit diversen Organisationen zusammengearbeitet, auch an anderen Schulen werden derzeit neue Plätze eingeweiht. Und die nächste Runde ist soeben eröffnet worden. Bis im Januar 2023 können sich kandidierende Schulen aus der ganzen Schweiz bei der Stiftung um Gelder bewerben. Rund 70 neue Schulen sollen unterstützt werden.

Übrigens: auf seinen neuen Übernamen «Spongebob» angesprochen, lachte der Maestro: «Davon hatte ich keine Ahnung.»