Umfrage Krienser Bevölkerung ist zufrieden mit ihrem Wohnort, sieht aber «Luft nach oben» Bei der Gesamtzufriedenheit kommt Kriens auf 72 von 100 Punkten, wie eine Bevölkerungsumfrage zeigt. Die Stadt liegt damit leicht unter dem Schweizer Durchschnitt.

Blick auf das Krienser Zentrum mit dem Stadthaus in der Bildmitte. Bild: Pius Amrein (29. 4. 2021)

«Ein guter Gesamteindruck – mit ‹Luft nach oben›.» Das schreibt der Krienser Stadtrat zu den Ergebnissen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, die er im Frühling durchführen liess und deren Ergebnisse nun vorliegen. Bei der Gesamtzufriedenheit erreicht Kriens 72 von 100 Punkten. Damit liege die Stadt im Bereich «gut», aber unter dem Schweiz-Schnitt von 79 Punkten.

Unterdurchschnittlich schneidet Kriens in folgenden Kategorien ab: Ambiente, Familienfreundlichkeit, Stadtrat, Kultur und Unterhaltung, Mobilität, Schule und insbesondere bei der wirtschaftlichen Attraktivität, bei der mit 50 Punkten der schlechteste Wert resultiert. Überdurchschnittlich werden Einkauf und Dienstleistungen, Freizeit, Sicherheit sowie Werkdienst und Entsorgung bewertet.

Finanzlage der Stadt beeinträchtigt das Bild

Die tiefe wirtschaftliche Attraktivität kontrastiert mit der kürzlich geäusserten Ankündigung der Stadt, dass die Firmensteuereinnahmen im laufenden Jahr deutlich höher ausfallen werden als erwartet. Betrachtet man die einzelnen Fragen zu dieser Kategorie, wird ersichtlich, dass besonders die Stadtfinanzen und die Steuerbelastung schlecht wegkommen. Das Arbeitsplatzangebot wird etwas besser beurteilt, aber mit 55 Punkten immer noch tief.

Im Bereich Ambiente wird die Verkehrs- und Lärmbelastung besonders negativ beurteilt. Vom Stadtrat wird mehr weitsichtige Planung erwartet. In der Kategorie Familienfreundlichkeit wird bei den Kinderbetreuungsangeboten am meisten Verbesserungsbedarf geortet. Im Bereich Kultur und Unterhaltung bemängeln die Befragten vor allem das Gastroangebot.

Politische Analyse folgt noch

Der Stadtrat will nun die Umfrageergebnisse «in den kommenden Wochen vertieft analysieren und nötige Rückschlüsse ziehen». Die Ergebnisse sind auch auf der Website der Stadt einsehbar. «Wie die Umfrage gezeigt hat, wünscht sich ein grosser Teil der Bevölkerung eine transparente Erklärung von politischen Entscheiden», schreibt der Stadtrat. Die Veröffentlichung der Ergebnisse sei ein erster Schritt.

Mit der Umfrage beauftragt wurde die Transfer Plus AG mit Sitz in Luzern, die schweizweit solche Erhebungen durchführt. In Kriens seien rund 6000 Personen über 16 mittels Zufallsprinzip zur anonymen Teilnahme eingeladen worden. Diese Personen würden die Bevölkerung aufgrund verschiedener Kriterien (Alter, Wohnquartier etc.) repräsentativ abbilden. Mitgemacht hätten 1256 Personen, wie die Stadt schreibt. Die Rücklaufquote von rund 20 Prozent sei gemäss Transfer Plus gut und ermögliche ein präzises Bild. (std)