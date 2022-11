Umweltschutz Klimaneutrale Güselwagen: Grösste E-Flotte der Zentralschweiz offiziell eingeweiht Die neuen elektrischen Abfall-Sammelwagen von Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (Real) sind in Ibach feierlich eingeweiht worden. Real will dadurch einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten.

Real präsentiert seine neue Flotte von E-Güselwagen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. November 2022)

Vor den Augen interessierter Besucher fahren zwei blaue E-LKW aus der grossen Halle des Recyclingcenters Ibach. Die vorgeführte Szenerie wirkt fast schon gespenstig, denn während der Ausfahrt sind die neuen E-LKW kaum zu hören. Einzig das Klappern der Metallcontainer im hinteren Bereich der klimaneutralen Güsel-Fahrzeuge ist laut vernehmbar. Der Vorsitzende der Real-Geschäftsleitung, Martin Zumstein, packt sich nach der Ausfahrt der beiden E-Güselwagen symbolträchtig zwei blaue Güselsäcke und wirft sie zusammen mit Luzerner Stadtrat und Real-Präsident Adrian Borgula (Grüne) in einen grossen Fahrzeugcontainer. Auch der darauffolgende Pressvorgang im LKW ist so leise, dass er auch aus wenigen Metern Entfernung kaum hörbar ist.

Die erste Ausfahrt eines neuen E-Güselwagens. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. November 2022)

Borgula betont in seiner anschliessenden Rede, wie stolz er auf die neue E-Flotte sei – sowohl aus unternehmerischer als auch aus ökologischer Sicht. Sieben neue E-Güselwagen wurden bei der Winterthurer Firma Designwerk, welche die Fahrzeuge entwickelt und hergestellt hat, bestellt. Man verfüge nun über die grösste E-Flotte der Zentralschweiz, hält Borgula zufrieden fest. Noch sind allerdings nicht alle bestellten Fahrzeuge da. Der Grund dafür: Es gab leichte Lieferverzögerungen, weshalb aktuell nur zwei der insgesamt sieben E-Güselwägen in Betrieb genommen werden können. Die restlichen fünf würden aber in den nächsten Monaten eintreffen, wie Borgula versichert.

Real-Präsident und Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) vor einem der neuen E-LKW. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. November 2022)

E-Güselwagen verfügen über eine hohe Energieeffizienz

Die klimaneutralen Güselwagen von Real zeichnen sich vor allem durch eine hohe Leistung und einen hohen Wirkungsgrad – also durch eine grosse Energieeffizienz – aus. Innovativ seien zudem die leistungsstarken Batterien der Fahrzeuge, die laut Zumstein bis zu zwei Tage halten sollen. Als Hauptenergiequelle für die neue E-LKW-Flotte von Real fungiert Schweizer Ökostrom. Hinzu kommt eigens produzierter Solarstrom, der auf den Dächern der Recyclingstelle Ibach, die seit 2020 geöffnet hat, produziert wird. Dort hat Real in den vergangenen Jahren auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern Solarkollektoren installiert. Dazu Zumstein: «Der Solarstrom deckt zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwa 20 Prozent unseres Strombedarfs.» Bis zu 1200 Tonnen CO 2 können durch die neue E-Flotte jährlich eingespart werden. Real will so einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten und mit gutem Beispiel vorangehen.

Der Vorsitzende der Real-Geschäftsleitung, Martin Zumstein. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. November 2022)

Die hohen Energiepreise spüre man bei Real glücklicherweise nicht gross, führt Zumstein aus. «Einerseits haben wir ja den Solarstrom von unserem eigenen Dach, der relativ günstig ist. Zum anderen sind wir mit der Abfallwirtschaft in der Grundversorgung und zahlen eigentlich den gleichen Preis wie der normale Konsument.» Dadurch sei man mit diesen Preisen zum Glück etwas weniger stark dem Markt ausgesetzt.

Zwei Mitarbeiter von Real bei der Präsentation der neuen E-Güselwagen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. November 2022)

Insgesamt zählt die Flotte von Real nun 14 Güsel-Fahrzeuge: Die erwähnten sieben neuen E-LKW sowie sieben ältere Dieselfahrzeuge, die allerdings nach und nach durch klimaneutrale Güselwagen ersetzt werden sollen. Bei Real werde man auch zukünftig auf technische Innovation bauen, meint Borgula. «Hier hoffen wir auf die Fortschritte in der Fahrzeugtechnik in den kommenden Jahren.» Ein Umstieg auf Wasserstoff- und Hybridlösungen ist Stand jetzt nicht geplant. Zumstein betont, man habe alle möglichen Varianten geprüft und sei schliesslich zum Schluss gekommen, dass die Gesamtsituation mit den neueingeweihten E-LKW momentan am besten sei.