«Unter einem Dach» Religionsgemeinschaften laden zur Begegnung ein In der Kornschütte in Luzern können sich Interessierte über Religionen austauschen.

Verschiedene Religionsgemeinschaften aus dem Kanton Luzern laden zum fünften Mal gemeinsam zu einer Begegnung ein, wie die Organisatoren in einem Schreiben mitteilen. Am kommenden Mittwoch ab 14.30 bis 21.30 Uhr können sich Interessierte in der Kornschütte in Luzern über Religionen austauschen. Das Motto lautet «Unter einem Dach».

Auch die katholische Kirche Luzern wird am Mittwoch vertreten sein. Im Bild ist die Hofkirche Luzern zu sehen. Bild: Nadia Schärli

(20. April 2020)

«Damit machen sie deutlich, dass ihnen neben aller Vielfalt und Verschiedenheit das Gemeinsame wichtig ist», heisst es in der Mitteilung. Dies werde zum Ausdruck gebracht mit dem Symbol des Baumes, der in allen Religionsgemeinschaften eine wichtige Bedeutung und tiefe Symbolik habe.

Beteiligt sind alle drei christlichen Landeskirchen, verschiedene orthodoxe Kirchgemeinden, die Islamische Gemeinde Luzern, die jüdische Chabad Zentralschweiz sowie buddhistische und hinduistische Organisationen.

Es sind verschiedene Programmpunkte vorgesehen. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr mit einem Film. Der Luzerner Stadtpräsident wird bei der Eröffnung ein Grusswort an die Anwesenden richten. Danach kann man sich an Informationsständen und mittels verschiedener Aktivitäten über die Religionsgemeinschaften informieren. (mst)