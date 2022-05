Hagel in Meggen

In Meggen kommen sehr grosse Hagelkörner vom Himmel: «Musste das wirklich sein; Schon wieder wurden wir von diesem Hagel überrascht», berichtet Leserreporterin Margrith Imhof-Röthlin am frühen Montagabend. Die Erinnerungen an den Unwetter-Sommer 2021 werden wieder wach. Hoffen wir, dass dem heute nicht so ist!