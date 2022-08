Urteil Corona-«Abendspaziergang» soll Ebikoner Arzt 1750 Franken kosten Die Kundgebungen durch die Stadt Luzern gegen die Covid-Massnahmen wurden ohne Bewilligung durchgeführt. Das Bezirksgericht Luzern beurteilt die Teilnahme als Straftat – und spricht den Arzt schuldig.

Der massnahmenkritische Ebikoner Arzt Andreas Heisler bestätigte an der Gerichtsverhandlung, dass er im März und Juni 2021 an insgesamt vier sogenannten Abendspaziergängen teilgenommen, mit der Organisation indes nichts zu tun gehabt hatte. Vor dem Bezirksgericht Luzern zeigte er sich erstaunt, dass sogar Spazierengehen eine Straftat sein soll. Er sah die demokratischen Werte in Gefahr und akzeptierte deshalb den Strafbefehl nicht, wonach er 1100 Franken hätte zahlen sollen. Nun liegt das Urteil des Bezirksgerichts Luzern vor: Er wird schuldig gesprochen und hat Verfahrens- und Gerichtskosten von 1250 Franken plus einer Busse von 500 Franken zu zahlen.

Andreas Heisler vor dem Bezirksgericht Luzern. Bild: sam

Mit der Teilnahme hat er laut Urteil gegen das Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grundes der Stadt Luzern verstossen. Denn Kundgebungen, Demonstrationen, Umzüge und ähnliche Veranstaltungen benötigen eine kommunale Bewilligung. Die Kundgebungen «Abendspaziergang» fanden jedoch unbewilligt statt. Für das Gericht war klar, dass dem Arzt bei der Teilnahme bewusst war, «dass es sich um bewilligungspflichtige Kundgebungen handelte und keine Bewilligungen vorlagen».

Das Urteil des Bezirksgerichts wurde den Parteien schriftlich im Dispositiv eröffnet. Die Parteien können das Urteil innert zehn Tagen mit Berufung beim Kantonsgericht anfechten. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. Das Urteil wird schriftlich begründet, wenn eine Partei dies verlangt oder wenn ein Rechtsmittel eingelegt wird.