Veloverkehr Neue Veloroute von Littau in die Luzerner Innenstadt Die Stadt Luzern plant eine neue Veloroute vom Kreuzstutz bis zur Grossmatte in Littau. Die Pläne liegen ab nächsten Montag, 8. Mai, auf.

Littau ist im Velowegnetz nur über die Luzerner-/Bernstrasse mit der Luzerner Innenstadt verbunden. Beide Strassen sind aber stark befahren und die Platzverhältnisse sehr eng. Die Stadt Luzern plant deshalb eine alternative, 3,5 Meter breite Route, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Sie führt über die Sagenmattstrasse, die Kreuzung bei der Kanonenstrasse bis zum Unterwilrain und via Sonnen-, Blattenmoosstrasse, Grossmatte Ost und Grossmatte zur Kreuzung Matthof in Littau.

Die vorgesehene Veloroute führt von der Bernstrasse über die Sagenmattstrasse nach Littau. Bild: Google Maps

Die Pläne liegen von Montag, 8. Mai, bis und mit Montag, 5. Juni, beim Tiefbauamt der Stadt Luzern, Industriestrasse 6, 2. Stock, oder auf www.planauflage.stadtluzern.ch zur Einsicht auf. Läuft alles nach Plan, kann die Veloroute frühestens ab Anfang 2024 in Etappen realisiert werden. (tos)