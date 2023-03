Verkehr A2-Überdachung in Emmen: Einwohnerrat fordert Prüfung einer Testplanung Der Gemeinderat soll eine Testplanung zu einer (Teil-)Überdachung der Autobahn A2 starten. Das Parlament hat ein Postulat gegen den Willen der Exekutive überwiesen.

Die A2 zerschneidet Emmen in zwei Teile. Ein gemeinsames Postulat von Parlamentariern aller Parteien fordert vom Gemeinderat daher die Prüfung einer Testplanung zwecks (Teil-)Überdachung. Dieser wollte davon allerdings nichts wissen. «Es geht nicht um den fehlenden Willen des Gemeinderats», sagte Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP) am Dienstag im Einwohnerrat, «sondern um eine realistische Einschätzung aller Einflussfaktoren.» So sei die Topografie hier anders als in Kriens, vor allem aber müsse die Gemeinde im schlechtesten Fall die Kosten für die Testplanung von bis zu einer Million selber tragen.

Mitten durchs Siedlungsgebiet: Die A2 bei Emmen. Bild: Pius Amrein (03. 03. 2022)

Dieses Argument zog aber nur bei ihrer eigenen Partei. Die meisten FDPler krebsten zurück und wollten das Postulat nicht mehr überweisen. Die anderen Parteien hielten daran fest. «Emmen will Pionier sein, warum denn den Vorstoss gleich ablehnen?» fragte etwa Christian Meister namens der Mitte-/GLP-Fraktion und fügte an: «Behalten wir alle Trümpfe in der Hand für eine Absichtserklärung einer visionären Lösung.» Und so überwies das Parlament das Postulat schliesslich mit 29 zu 6 Stimmen.

Ein Deckel über der A2 ist auch in Kriens auf dem Wunschzettel. Erst kürzlich haben mehrere eingeladene Expertenteams hierzu ihre Vorschläge präsentiert – alle empfehlen nur eine teilweise Überdachung.