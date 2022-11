Verkehr Kriens: Volk soll über Velowege abstimmen Der Krienser Stadtrat präsentiert einen Gegenvorschlag zur Initiative «Krienser Velonetz jetzt!». Konkrete Projekte für neue Velowege finden sich darin nicht.

Mit über 71 Prozent sagten die Stadtluzerner Stimmberechtigten im Mai 2022 Ja zur Realisierung eines Netzes von Velohauptrouten quer durch die Stadt. Das geplante Velonetz besteht aus separaten Radspuren, die mindestens 1,8 Meter breit sind. Es soll insgesamt 27 Kilometer umfassen und 2033 fertig sein.

Das Projekt geht auf die Volksinitiative «Luzerner Velonetz jetzt!» zurück, welche 2021 zugunsten eines Gegenvorschlag zurückgezogen wurde. Eine ähnliche Initiative wurde auch in Emmen und Kriens eingereicht, ein Volksentscheid steht dort noch aus.

In Kriens/Emmen sind die Forderungen bescheidener

Die Initiativen «Krienser Velonetz jetzt!» und «Emmer Velonetz jetzt!» sind in ihren Forderungen viel weniger konkret als das Volksbegehren in der Stadt Luzern. So verzichten sie auf präzise Vorgaben bezüglich Breite der Velospuren und Umfang des Velonetzes. Sie fordern ein Netz von Velohauptrouten, das alle wichtigen Orte für Wohnen, Freizeit, Einkaufen und Arbeit verbindet. Das Netz soll in Form von Radwegen, Velostrassen oder in Ausnahmefällen auch Radstreifen umgesetzt werden. Die Velospuren sollen wo immer möglich vom motorisierten Verkehr getrennt sein. Zudem sollen sie genügend breit sein, damit ein Velo ein anderes überholen kann.

In Kriens stösst die Idee beim Stadtrat auf offene Ohren. Er will die Forderungen der Velonetz-Initiative im Krienser Strassenreglement festschreiben. Allerdings ist er mit der gewünschten Umsetzungszeit von 10 Jahren nicht einverstanden. Das sei viel zu knapp, so der Stadtrat. Er empfiehlt deshalb, die Initiative abzulehnen und präsentiert einen Gegenvorschlag, der eine Frist von 20 Jahren vorsieht.

Wie der Krienser Stadtrat die Initiative im Detail umsetzen würde, lässt er offen. In seinem Bericht und Antrag an den Einwohnerrat erwähnt er lediglich, was in Sachen Veloverkehr ohnehin schon in Kriens geplant ist: Das Gesamtverkehrskonzept sieht vor, mehrere Verbindungen als Velohauptrouten zu definieren – so etwa die Achse Schachen-/Amlehn-/Obernauerstrasse und die Horwer- und Schlundstrasse.

Schachen-/Amlehnstrasse wird velofreundlich

Was die Schlundstrasse betrifft: Diese ist bereits heute ein gut ausgebauter, autofreier Veloweg. Und die Schachen-/Amlehnstrasse soll gemäss dem neuen Agglomerationsprogramm velofreundlicher gestaltet werden. Bereits länger geplant sind neue Veloverbindungen zwischen Kupferhammer-Freigleis und Mattenhof-Pilatusmarkt.

Wo allenfalls weitere Velohauptrouten entstehen könnten, lässt der Stadtrat noch offen. Mit dem Gegenvorschlag gehe es erst einmal darum, Verbindlichkeit zu schaffen, sagt der Krienser Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne). «Er sichert eine verbindliche Umsetzung des Hauptrouten-Netzes mit der gleichen Frist, wie sie vom neuen nationalen Veloweggesetz festgeschrieben steht.»

Krienser Stadtrat lobt Kanton

Offen sind auch die baulichen Anforderungen an das künftige Velonetz in Kriens. Während die Stadt Luzern kürzlich verbindliche Standards etwa bezüglich Mindestbreite definiert hat, gibt es in Kriens noch nichts dergleichen. Der Gegenvorschlag des Stadtrats sieht zwar vor, dass man sich an den kantonalen Normen orientiert - doch selbst diese müssen erst noch erarbeitet werden. Eine Studie im Auftrag des Kantons empfiehlt für Velospuren eine Breite von 1,5 bis 3,2 Metern. Konkrete Vorschriften wird es aber erst mit dem geplanten kantonalen Radroutenkonzept geben.

Maurus Frey findet trotzdem lobende Worte für den Kanton, der jetzt wirklich zügig vorwärts mache. Frey beobachtet bei den kantonalen Stellen «eine seit dem Erlass des Radroutenkonzepts 1994 nicht mehr erlebte Tretkraft». Gleichzeitig warnt Frey davor, dass die Suche nach verbindlichen Normen den Ausbau des Velonetzes bremsen könnte. Denn entscheidend sei weder die exakte Breite eines Velowegs noch dessen farbliche Beschilderung. Das wichtigste sei, sicher von A nach B zu kommen.

Der Krienser Einwohnerrat wird im Dezember über die Velo-Initiative und den Gegenvorschlag diskutieren. Eine Abstimmung ist für 2023 geplant.