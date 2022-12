Verkehr Schon wieder Stau: Rund um Luzern stockte der Verkehr – bis zu 40 Minuten Zeitverlust Pendlerinnen und Pendler brauchten am Donnerstagmorgen wieder viel Geduld auf dem Weg zur Arbeit: An mehreren Stellen staute sich der Verkehr.

Gemäss Touring Club Schweiz staute sich der Verkehr am Donnerstagmorgen gleich an mehreren Orten in und um Luzern:

Auf der A14 zwischen Buchrain und der Verzweigung Rotsee

Zwischen Luzern-Zentrum und Luzern-Kasernenplatz

Zwischen Obernau und der Steinhofstrasse

Zwischen Sempach und Emmen-Nord sei es zu einem Unfall gekommen, heisst es auf PilatusToday. Dadurch war der linke Fahrstreifen gesperrt und es kam zu massivem Rückstau. Gemäss Viasuisse sei mit einem Zeitverlust von 40 Minuten zu rechnen gewesen.