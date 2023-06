Verkehrshaus Fenaco finanziert Landwirtschaftsausstellung Das Verkehrshaus ist um eine Attraktion reicher: Die Ausstellung «Von Heugabeln und Drohnen: Landwirtschaft heute» wurde eröffnet.

In diesem eigens für die Ausstellung errichteten Stall findet diese statt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1.6.2023)

Drohnen fliegen sausend über Maisfelder, um Nützlinge zu verteilen. Rinder werden von Futterautomaten versorgt, Ställe automatisch ausgemistet und Milchkühe werden von Robotern gemolken.

So sieht die Landwirtschaft heute auf manch einem Schweizer Betrieb aus. Über diese Veränderungen und viele weitere Zusammenhänge kann man sich seit Donnerstag im zweistöckigen Stallgebäude im Innenhof des Verkehrshauses informieren. Dort wurde nämlich die neue Ausstellung «Von Heugabeln und Drohnen: Landwirtschaft heute» eröffnet.

«Mission» statt Marketing

Auf dem Weg durch die Ausstellung begegnet man immer wieder bekannten Schweizer Marken wie zum Beispiel Ramseier oder Ufa. Das ist kein Zufall, denn die Ausstellung wurde von der Agrargenossenschaft Fenaco finanziert, zu der die erwähnten Marken gehören. Fenaco hat die Ausstellung zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum initiiert. Trotzdem handelt es sich laut Verkehrshausdirektor Martin Bütikofer nicht nur um eine Marketingaktion, sondern um eine «Mission». Er betont: «Wir wollen den Leuten, die hinter unseren Nahrungsmitteln stehen, ein Gesicht geben und die Wertschätzung für deren Arbeit fördern.»

Mit dem Verschieben von Bällen können Besuchende den Umgang mit einem Heukran testen. Bild: Dominik Wunderli (1. 6. 2023)

Das Thema Landwirtschaft sei im Verkehrshaus keineswegs neu, so Bütikofer. So hätten auch schon Traktoren- und Einachsertreffen im Museum stattgefunden. Weiter sagt er: «Uns ist es wichtig, den Dialog zwischen Stadt und Land anzukurbeln.»

Wie aus dem Apfel Most wird

Die Ausstellung wird drei bis fünf Jahre lang im Verkehrshaus bleiben und Besucher und Besucherinnen über die innovative und nachhaltige Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft informieren. Zur Ausstellung gehören Traktoren, Roboter, Drohnen. Aber auch die Nahrungsproduktion wird thematisiert. Insbesondere liegt das Augenmerk auf den verschiedenen Stationen, welche Nahrungsmittel auf dem Weg bis zum Verbraucher zurücklegen: also vom Bauernhof über verschiedenste Verarbeitungsschritte bis hin zum Konsumenten auf den Teller. Dies wird mithilfe eines Rohstoffweges vermittelt, in dem man beispielsweise lernen kann, wie aus Äpfeln Most wird.

Der Ausstellungsbereich ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert. Nebst dem Rohstoffweg widmen sich andere Bereiche der Biodiversität, der Technologie, der Energie oder dem Boden. So können Besuchende etwa im Biodiversitätsbereich spielerisch mit einem Puzzle etwas über verschiedene Kleintiere wie Schmetterlinge oder Echsen erfahren.

Der Rohstoffwegbereich erklärt unter anderem den Weg vom Getreide zum Brot. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. 6. 2023)